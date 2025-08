Calciomercato Inter news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Concorrenza del Bournemouth 1 agosto 2025

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL BOURNEMOUTH VUOLE DE WINTER

L’Inter è ancora in fase di lavori in corso per questa finestra di calciomercato estivo. L’organico che sarà messo a disposizione di mister Chivu è ben lontano dall’essere completato ed i dirigenti si stanno infatti muovendo per aggiungere tasselli importanti. Uno dei reparti in cui servirebbe avere almeno un rinforzo è senza dubbio quello arretrato.

Calciomercato Inter News/ Si complica Leoni, il Chelsea propone Nkunku (31 luglio 2025)

Non è un segreto che i nerazzurri siano ad esempio sulle tracce di Giovanni Leoni del Parma, difensore centrale che fa gol a diversi club come anche la Juventus ed il Milan, ma la valutazione dei ducali risulta essere eccessiva per le idee interiste in questo momento. I lombardi stanno quindi guardando altrove per potenziarsi in quella zona del campo.

Calciomercato Inter News/ Crystal Palace offerta per Bisseck, da lui i soldi per Lookman (30 luglio 2025)

Il nome più gettonato nelle ultime ore è quello di Koni De Winter, ventitrenne di proprietà del Genoa a cui è legato da un contratto valido fino a giugno del 2028. Accostato all’Inter da alcune settimane, il belga è cresciuto nelle giovanili della Juventus, racimolando due presenze in Champions League con la prima squadra e giocando per la formazione Next Gen, per poi vestire in Serie A le maglie dell’Empoli e quindi del Grifone.

I milanesi potrebbero inoltre cedere Bisseck al Crystal Palace vista l’offerta proveniente dai londinesi ed in questo modo farebbero spazio a De Winter, oltre ad incassare denaro utile per acquistarlo. Tuttavia, per aggiudicarsi il classe 2002 sarà necessario battere la concorrenza del Bournemouth, altra società che milita in Premier League con una grande disponibilità economica e molto attenta al campionato italiano.

Calciomercato Inter News/ Il punto su Lookman dopo l'incontro, concorrenza Juve per Leoni (29 luglio 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LA RISPOSTA PER LOOKMAN

Se da un lato c’è attesa per capire se verranno accettati i 32 milioni dei rossoblu per Bisseck, dall’altro l’Inter attende pure una risposta dell’Atalanta per Ademola Lookman in questi giorni di calciomercato. Secondo le indiscrezioni di Sky Sport è venerdì 1 agosto 2025 la giornata giusta per sapere se i bergamaschi accetteranno o meno la proposta per cedere l’attaccante nigeriano nato in Inghilterra.

In settimana il presidente Marotta ha incontrato l’amministratore delegato Percassi al Consiglio di Lega e i due dirigenti avranno avuto modo di discutere pure di questo argomento in quella circostanza. La Dea ha sempre chiesto non meno di 50 milioni di euro per il cartellino del ventisettenne Lookman e non è ancora chiaro se sceglierà di approvare l’offerta da 43 milioni di euro più di due di bonus già presentata.