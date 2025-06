Calciomercato Inter News, ribaltone totale nelle idee del club nerazzurro

Nessuno se lo sarebbe mai aspettato ma il calciomercato Inter è pronto a prendere una piega a dir poco clamorosa. L’arrivo in panchina di Cristian Chivu (oramai manca solo l’ufficialità) sta facendo molto discutere e c’è la sensazione che la società non abbia lavorato perfettamente nel sostituire il tecnico Simone Inzaghi, protagonista negli ultimi anni.

Calciomercato Lazio News / Linea giovane per Sarri, doppio colpo sulle fasce (5 Giugno 2025)

Chivu è arrivato dopo i no di Fabregas e Vieira ed il club ha deciso cosi di puntare sull’allenatore del Parma, con solo 13 panchine però in serie A e tra i professionisti. Ma intanto questo delinea il piano della società che, d’accordo anche con Oaktree, sembrerebbe intenzionato a svecchiare la rosa e puntare cosi sulla linea giovani. Il club già sta valutando alcune soluzioni.

Calciomercato Juventus News/ Tra gli attaccanti spunta un giovane da rilanciare!

In primo luogo sono arrivati all’Inter Luis Henrique e Sucic, ma arriveranno anche altri profili e ci sono vari nomi nel mirino, il club sta lavorando sotto traccia e allo stesso tempo ci sono due nomi che Chivu gradisce particolarmente, uno va acquistato ed uno invece è già all’interno della rosa nerazzurra ed ora il club sembrerebbe intenzionato a confermarlo.

Calciomercato Inter News, svolta totale per l’attacco

Negli ultimi giorni di calciomercato Inter era stato accostato al Parma, ma ora Francesco Pio Esposito sembra essere destinato alla permanenza. Il giovanissimo attaccante campano è un pupillo di Chivu che lo ha allenato in Primavera ed ora il tecnico sembrerebbe ben intenzionato a voler provarlo subito in prima squadra, a partire già dal prossimo Mondiale per club.

Spalletti risponde ad Acerbi e al suo rifiuto/ “Mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto”

Il giocatore piaceva proprio al Parma su indicazione di Chivu e sulle sue tracce ci sono anche Lazio e Napoli, ma una delle prime mosse del tecnico potrebbe essere proprio la permanenza del giocatore, magari come quarta punta in vista della prossima stagione. Il club poi è consapevole che serve anche un rinforzo nel reparto difensivo.

Uno dei nomi più graditi al tecnico rumeno è il difensore Giovanni Leoni, giocatore che si è disimpegnato in maniera fissa come titolare con Chivu e che il tecnico porterebbe volentieri anche in nerazzurro. Occhio però qui alla concorrenza e anche Juventus e Milan sono molto interessate al profilo del giocatore.