Nonostante le ultime sessione di mercato abbiano segnato una nuova linea societario alla base degli acquisti per rinforzare la rosa, il calciomercato Inter potrebbe fare uno strappo alla regola per portare in nerazzurro un campionissimo del calcio europeo che arriva alla scadenza del suo contratto e dovrà decidere se lasciare il vecchio continente o mettersi alla prova con una nuova sfida. Marotta e Ausilio continuano poi a seguire profili di difensori che vadano a rimpiazzare quelli già presenti in rosa che ormai hanno raggiunto un’età molto avanzata.

Il primo profilo del calciomercato Inter è quello di Kevin De Bruyne, centrocampista belga di caratura mondiale che lascerà il Manchester City alla fine dell’anno dopo 10 anni con la maglia azzurra dei citizens, il belga ha comunicato che non rinnoverà e su di lui si sono già fondate numerosi club fuori dall’Europa che possono garantirgli uno stipendio elevato. In particolare a De Bruyne sono state recapitate le offerte dell’Inter Miami, club dove gioca Messi e di proprietà di Beckham, del San Diego FC, nuova squadra della MLS, e del Neom SC, squadra saudita che è al primo posto della seconda divisione.

Calciomercato Inter, Eric Garcia dal Barcellona!

Mentre il calciomercato Inter segue l’indiscrezione del centrocampista belga si continua a cercare un difensore che vada a sostituire Acerbi e de Vrij, i profili che più interessano sono Bijol e Gila, seguito anche dal Milan, ma nelle ultime ore sono cresciute le quotazioni di due giocatori del Barcellona. Il primo è Eric Garcia, difensore spagnolo classe 2001 cresciuto ne La Masia seguito anche dal Como che ha recuperato minutaggio nelle rotazioni di Flick per la sua possibilità di giocare anche come mediano davanti alla difesa, opzione che realisticamente non verrebbe sfruttata da Inzaghi.

L’altro profilo del calciomercato Inter è quello di Andreas Christensen, difensore danese di 29 anni che con l’addio di Xavi ha perso il posto da titolare e anche influenzato dagli infortuni ha collezionato solo 1 presenza ne La Liga, il tecnico tedesco gli ha preferito per tutta la stagione i titolarissimi Cubarsi e Inigo Martinez e i primi sostituti Araujo ed Eric Garcia. Il difensore porta dalla sua già diversa esperienza con la difesa a 3, sperimentata negli anni al Chelsea sotto la guida di Thomas Tuchel, con cui ha vinto una Champions League, e soprattutto nella nazionale della Danimarca dove è il perno del reparto difensivo.