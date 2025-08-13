Calciomercato Inter news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Il Torino vorrebbe l'albanese 13 agosto 2025

CALCIOMERCATO INTER NEWS, TAREMI VERSO L’INGHILTERRA

L’Inter continua a lavorare in vista dei primi impegni ufficiali ed i dirigenti proseguono la loro ricerca di rinforzi per l’organico entro la chiusura del calciomercato estivo. Al fine di operare ulteriormente in entrata, bisogna però anche sfoltire la rosa lasciando partire quei calciatori non ritenuti funzionali o indispensabili al progetto per il prossimo futuro.

Chi rientra in questo gruppo di giocatori pare essere Mehdi Taremi, attaccante che non ha vissuto una prima stagione felice con i nerazzurri dal momento del suo arrivo dal Porto. Preso dai Dragoes come preziosa alternativa per il reparto avanzato, l’iraniano non è stato impiegato con continuità ed ha prodotto poco, saltando pure il Mondiale per Club poichè bloccato nel suo Paese a causa dell’inasprirsi dei conflitti in Medio Oriente.

Accostato nelle scorse settimane a società dell’Arabia Saudita così come a squadre brasiliane ed in scadenza di contratto a giugno 2026, il trentratreenne Taremi è sempre parso restio nell’ascoltare questo tipo di proposte poichè convinto nel voler proseguire la sua carriera in Europa. Da qualche giorno il suo desiderio sembra poter diventare realtà con la Premier League che potrebbe diventare il suo nuovo campionato d’appartenenza.

Sulle tracce di Taremi si registra appunto la fortissima presenza del Fulham, coi londinesi che avrebbero scavalcato le altre pretedenti come il Leeds United. Niente da fare dunque per il Nottingham Forest oppure per i francesi del Nizza e secondo la Gazzetta dello Sport i bianconeri riusciranno presto ad aggiudicarselo se Taremi acconsentirà ad abbassarsi leggermente lo stipendio dato che al momento percepisce 3 milioni di euro.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL TORINO PENSA AD ASLLANI

Quello di Taremi non è però il solo caso su cui l’Inter sta lavorando per trovare una soluzione in questo agosto di calciomercato. Nella lista dei calciatori che i lombardi vogliono cedere è presente anche il nome di Kristjan Asllani, mediano che non sembra destinato a diventare il punto saldo del centrocampo interista come invece molti suggerivano negli scorsi anni. Partito Inzaghi, suo primo e grande estimatore, Asllani non è più ritenuto indispensabile ma la sua voglia di giocare a Milano, o in una piazza simile, non è stata intaccata.

Per questo motivo l’albanese ha finora rifiutato di trasferirsi in altre squadre come ad esempio il Sassuolo, neo promossa in Serie A. Auspicando forse un passaggio al Bologna, sulle tracce di Asllani si registra la presenza del Torino che punta ad aggiudicarselo con una forma particolare. Valutato 18 milioni dai milanesi, i granata proveranno a suggerire un prestito con riscatto a costi decisamente più contenuti ma inserendo un’importante percentuale sulla futura rivendita del ventitreenne.