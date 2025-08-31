Calciomercato Inter news: Percassi chiude su Lookman dicendo che non si aspetta grandi novità. L'iraniano andrà ai biancorossi di Grecia (31 agosto 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, BYE BYE TAREMI

Il calciomercato Inter non riserverà grandi colpi nelle ultime ore. I nerazzurri hanno chiuso la propria sessione con l’arrivo di Diouf, soffiandolo al Napoli che sembrava in un’ottima posizione per assicurarsi l’ormai ex centrocampista del Lens.

In uscita ci saranno però ancora dei movimenti e quello più importante riguarda Taremi. Dopo settimane di indecisione tra la suggestione Sassuolo, l’idea Sudamerica e diverse piste fuori dall’Italia, l’iraniano ha preso la sua decisione.

Niente PSV, come si vociferava, bensì Olympiakos. L’ex Porto approderà dunque in Grecia per 2.5 milioni di euro. Da lui ci aspettava di più durante il suo periodo al’Inter, ma Taremi non ha saputo rispettare le aspettative di affidabile riserva e la cessione è un bene per tutte le parti.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, PERCASSI SU LOOKMAN

Chi attendeva in ottica calciomercato Inter un ultimo sussulto per Ademola Lookman rimarrà deluso. Come vi avevamo raccontato, più passavano i giorni e più sarebbe stato difficile vedere il trasferimento del nigeriano a Milano.

Ieri l’Atalanta ha pareggiato 1-1 col Parma, raccogliendo il secondo segno X consecutivo dopo quello col Pisa. Prima del match, ha parlato Luca Percassi che è stato molto chiaro nel raccontare l’attuale situazione di Lookman.

“La posizione dell’Atalanta è stata molto chiara fin dall’inizio dell’estate – chiarisce l’ad dei bergamaschi -. Vediamo nelle prossime ore, non ci aspettiamo grandi novità“. Insomma, il braccio di ferro della Dea si è rivelato effettivamente vincente.