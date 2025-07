Calciomercato Inter news, la società lavora alle uscite

Dopo gli arrivi di Luiz Henrique, Sucic e Bonny il calciomercato Inter è legato alle uscite. Sono diversi i nomi che sembrano ormai destinati all’addio e in primo luogo ci saranno delle cessioni in attacco, giocatori che non sono nei piani di Chivu e della società e per questo il club è pronto a fare determinati sacrifici.

Sebastiano Esposito è sempre più vicino all’addio e nelle ultime ore come riporta Sky Sport il Cagliari ha superato la Fiorentina ed ha presentato un’offerta da 7 milioni di euro più bonus e una percentuale di rivendita con i sardi che si assicurano cosi un nome importante per l’attacco. Ma non solo e in particolare tiene banco la questione di Mehdi Taremi.

L’iraniano è stata una delle delusioni dell’ultima stagione e l’Inter deve cederlo per poter prendere nomi nuovi sul mercato. Taremi è finito nel mirino di Besiktas, e il giocatore sembra vicino a lasciare la serie A. Il club nerazzurro chiede quasi 10 milioni di euro per il suo cartellino e il club è pronto cosi a cedere due nomi in attacco e solo dopo deciderà di fare un nuovo acquisto nel reparto.

Calciomercato Inter news, occhio al rumors su Jashari

Il calciomercato Inter vede diversi nomi in uscita, e poi il club proverà a comprare un giocatore sulla trequarti. Il sogno Nico Paz è ormai svanito, difficile arrivare anche ad Arda Guler e probabile che il club provi a comprare qualche giocatore all’estero. Si è addirittura fatto il nome di Jashari, giocatore accostato al Milan nelle ultime ore e l’Inter avrebbe presentato un’offerta al Club Brugge.

Secondo alcune indiscrezioni del calciomercato Inter Marotta avrebbe offerto quasi 30 milioni e il cartellino di Stankovic per il giocatore che però resta molto vicino al Milan. Niente da fare e il centrocampista dovrebbe finire in rossonero. Stankovic invece è vicino al club belga, pronto ad offrire 10 milioni e un’eventuale recompra per il giocatore. Ma il calciomercato Inter non finisce qui.

Asllani resta in uscita ma l’albanese al momento gradisce solo la serie A come eventuale destinazione, difficile le altre e per questo occhio alla pista Fiorentina. L’Inter lo valuta almeno 15 milioni e quindi prima le uscite e poi le eventuali entrate, Leoni resta la priorità con De Winter come principale alternativa.