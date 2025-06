CALCIOMERCATO INTER NEWS, TAREMI VUOLE RESTARE

Il calciomercato Inter è parecchio orientato sulla fase offensiva a giudicare dai rumors emersi fino a questo momento dopo l’ultima partita ufficiale disputata. Se da un lato Arnautovic e Correa sembrano destinati a salutare i nerazzurri nelle prossime settimane, dall’altro i dirigenti sono alla ricerca di nuovi elementi per rinforzare il reparto avanzato a disposizione del nuovo tecnico Cristian Chivu.

I nomi che sarebbero utili allo scopo dei lombardi non mancano di certo ed in pole position si piazzano senza dubbio due elementi. Il primo è Rasmus Hojlund, attaccante danese di proprietà del Manchester United dove non sta rendendo come tutti si aspettavano, e si auguravano, nonostante sia stato pagato versango 75 milioni all’Atalanta un paio d’anni fa. Il secondo è Bonny, sotto contratto col Parma e desiderato da mister Chivu dopo la recente l’esperienza vissuta insieme in Emilia-Romagna.

Chi non vorrebbe invece abbandonare Milano è Mehdi Taremi, trentaduenne iraniano acquistato dal Porto all’inizio dell’annata calcistica appena conclusa legandosi al club italiano fino al 30 giugno del 2027. In stagione il classe 1992 ha siglato appena tre reti e fornito nove assist in quarantatre presenza complessive, la maggior parte però da subentrato dalla panchina a gara in corso, senza fornire l’apporto desiderato.

Nelle scorse ore lo stesso Taremi è uscito allo scoperto dichiarando la sua intenzione in merito al prossimo futuro. A segno nella partita vinta dalla sua Nazionale con un netto 3 a 0 nei confronti della Corea del Nord, firmando il raddoppio, Taremi ha poi dichiarato ai giornalisti presenti di voler onorare il contratto sottoscritto con l’Inter, senza risparmiare una frecciata ai suoi interlocutori. Lo stesso Taremi ha affermato di voler sì rimanere in nerazzurro ma sempre che i giornalisti glielo consentano, in polemica con tutti i rumors che lo volevano lontano dal capoluogo lombardo già in questi giorni.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ANCHE LA JUVE SU FRATTESI

Oltre a Taremi, c’è un altro calciatore che potrebbe lasciare i nerazzurri durante il calciomercato Inter di quest’estate secondo le indiscrezioni. Il centrocampista Davide Frattesi potrebbe infatti abbandonare la Milano interista nonostante l’addio di Simone Inzaghi in panchina. Considerato dall’ex laziale come un rincalzo di lusso, Frattesi ha spesso tolto le castagne dal fuoco entrando in campo dalla panchina e siglando anche gol importanti sia in campionato che in Champions, su tutti quello che è valso la qualificazione alla finale battendo il Barcellona.

La presenza di un nuovo allenatore sembrava dunque rilanciare Frattesi verso un posto da titolare nel prossimo futuro ma non mancano le società che vorrebbero aggiudicarselo schierandolo nella loro formazione di partenza. Accostato al Napoli dove piacerebbe al mister Antonio Conte, anche la Roma starebbe pensando di riportarlo alla base, essendo nato nella Capitale. Tuttavia, nelle scorse ore starebbe sempre di più crescendo la pista che lo potrebbe portare alla Juventus. In casa bianconera stanno studiando una possibile strategia per imbastire la trattativa con l’Inter.