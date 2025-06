Il calciomercato Inter vedrà una trasformazione del reparto offensivo, Mehdi Taremi può lasciare per fare spazio a Valentin Carboni e Francesco Pio Esposito

Calciomercato Inter News: Mehdi può già lasciare

La lunga stagione dei nerazzurri non è ancora terminata visto che dopo essere arrivati in fondo a quasi tutte le competizioni stanno anche partecipando al Mondiale per Club con sede negli Stati Uniti che sta mettendo in mostra come la squadra abbia raggiunto il limite delle sue forze.

Calciomercato Juventus News/ Mbangula e Weah direzione Nottingham, accelerazione per David (24 giugno 2025)

Il calciomercato Inter sta ora lavorando per preparare la prossima stagione con nuovi acquisti giovani che vadano a sostituire i giocatori di età più avanzata ma anche per abbassare il monte ingaggi e iniziare un progetto che porti la squadra ad essere più sostenibile da un punto di vista economico.

Per questo si è deciso di ascoltare tutte le offerte che arriveranno per giocatori che sono considerati con un’età troppo avanzata per il nuovo progetto o che esprimeranno la volontà di lasciare i nerazzurri dopo un anno lungo e difficile come quello appena passato.

Probabili formazioni Esperance Chelsea/ Quote: Maresca senza Jackson (Mondiale per Club 2025, 25 giugno)

Una delle trattative che potrebbe essersi aperta negli ultimi giorni è quella per la cessione di Mehdi Taremi, il trentaduenne iraniano ha deluso le aspettative nel suo primo anno all’Inter avendo segnato solo 3 gol e fornito 9 assist in 43 presenze e potrebbe già lasciare per un’offerta intorno ai 5 milioni provenienti dal Besiktas e che sarebbero una plusvalenza.

Calciomercato Inter News: ringiovanire l’attacco con Francesco Pio Esposito e Valentin Carboni

Il calciomercato Inter sta pensando di cedere il suo attaccante anche perché ha quasi concluso l’arrivo di un suo pari ruolo con caratteristiche simili ma più giovane, Bonny, e ha deciso di puntare nella prossima stagione su due giovani prodotti del vivaio che il nuovo mister Cristian Chivu conosce bene. Il primo dei due era già pronosticabile da tempo e si tratta di Francesco Pio Esposito, classe 2005 cresciuto nella Primavera guidata dal rumeno che nell’ultima stagione ha giocato in prestito allo Spezia collezionando 40 presenze nelle quali ha realizzato 19 gol e 3 assist.

Video Atletico Madrid Botafogo (1-0)/ Gol e highlights: Griezmann regala il +3 ma non basta!

Il secondo giovane prospetto che farà parte della rosa nerazzurra il prossimo anno è Valentin Carboni, trequartista o seconda punta argentina di vent’anni che arriva da una stagione difficile in prestito all’Olympique de Marseille nella quale ha giocato solamente 4 partite prima di subire un brutto infortunio al ginocchio che lo ha costretto a saltare il resto della stagione. Il ragazzo si era messo in luce nel suo anno in prestito al Monza ed era pronto a fare il salto in Ligue 1 dove sarebbe potuto essere riscattato per 40 milioni, ora resterà all’Inter e darà a Chivu la possibilità di variare lo schema tattico dal 3-5-2 inserendo uno o due trequartisti dietro alla punta.