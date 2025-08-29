Calciomercato Inter News: l'attaccante iraniano ambito da Olympiakos, Lione e PSV. L'agente di Lautaro smentisce le sirene inglesi (29 agosto 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, TAREMI TRA OLYMPIAKOS, OL E PSV

Il calciomercato Inter difficilmente avrà troppe novità. Ormai la squadra per Chivu è stata allestita e l’esordio ufficiale in Serie A è stato anche molto positivo con il 5-0 inflitto al Torino grazie alle reti di Thuram (doppietta), Lautaro Martinez, Bastoni e Bonny.

Calciomercato Inter News / Per la difesa piace Akçiçek, un nuovo club piomba su Taremi (26 Agosto 2025)

Un’operazione che con ogni probabilità verrà definita è quella relativa alla cessione di Taremi. Arrivati dal Porto per rinforzare l’attacco, l’iraniano non è riuscito a lasciare il segno in Italia e questo potrebbe portarlo ad una cessione.

Dopo aver rifiutato suggestioni sudamericane per volontà di rimanere in Europa, ora Taremi è davanti a tre strade ovvero l’Olympiakos in Grecia, il Lione in Francia o il PSV in Olanda: starà al calciatore scegliere la destinazione.

Calciomercato Inter News/ Si cerca soluzione per Taremi poi sul difensore, Solet o Akcicek (25 agosto 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, L’AGENTE DI LAUTARO SMENTISCE TUTTO

Per quanto riguarda il calciomercato Inter si è parlato di una suggestione Newcastle per Lautaro Martinez poiché i bianconeri d’Inghilterra dovranno per forza di cose trovare un sostituto all’altezza di Isak, sempre più vicino al Liverpool.

È stato fatto il nome del Toro di Bahia Blanca, ma il suo agente Alejandro Camano ha chiarito: “La chiamata del Newcastle? Lautaro gioca nell’Inter, nella squadra vicecampione d’Europa. E’ il capitano dell’Inter, è felice all’Inter. Ci sono domande che non hanno neanche una risposta“.

Calciomercato Inter news/ Per Pavard il Lilla rinuncia, Dumfries chiaro sul futuro! (oggi 23 agosto 2025)

L’Inter si prepara ora a sfidare l’Udinese e successivamente la Juventus dopo la sosta delle Nazionali. In Champions League invece sfiderà, in attesa del calendario, Borussia Dortmund, Royale Union SG, Arsenal, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almaty, Liverpool e Atletico Madrid.