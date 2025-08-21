Il calciomercato Inter cercherà di riportare in Italia uno tra Sofyan Amrabat e Adrien Rabiot mentre Mehdi Taremi può partire in prestito

Calciomercato Inter News: Mehdi Taremi può lasciare rimanendo in Serie A

Per i nerazzurri l’obiettivo principale in questo momento sembra essere quello di rinforzare la zona centrale del campo dove si dovrebbe riuscire a portare a termine la cessione di Asllani che dopo numerosi rifiuti dovrebbe aver accettato di legarsi al Torino e provare così a rimettersi in mostra come era riuscito a fare ad Empoli.

Il calciomercato Inter quindi sta valutando diversi profili mentre prova a liberarsi degli altri esuberi della rosa che pesano molto nel monte ingaggi e che soprattutto non rientrano nei piani del nuovo tecnico che sembra pronto ad alcune novità tattiche nella stagione in arrivo.

Un altro giocatore che potrebbe trovare una nuova casa nelle prossime settimane è il trentatreenne attaccante iraniano Mehdi Taremi che è diventato l’oggetto dell’interesse del Parma dopo l’infortunio del nuovo acquisto Frigan che lascia ora i ducali con il solo Pellegrino a disposizione del tecnico.

L’ex Porto può essere quindi un’occasione visti i buoni rapporti tra le due squadre mentre Parma sarebbe l’occasione perfetta per il calciatore per trovare minutaggio e responsabilità che a Milano non ha avuto e far vedere quello di cui è capace, il giocatore arriverebbe in prestito con parte dell’ingaggio pagato dall’Inter.

Calciomercato Inter News: Sofyan Amrabat Adrien Rabiot

Dopo il rifiuto da parte della Roma per Manu Koné, il calciomercato Inter ha sondato alcuni nuovi nomi e nelle ultime ore quelli che sembrano essere più avanti nelle gerarchie dei dirigenti sono due vecchie conoscenze della Serie A che però porterebbero diverse caratteristiche nella rosa nerazzurra.

Il primo è Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino di ventinove anni di proprietà del Fenerbahce per cui la richiesta è di 20 milioni che difficilmente verrà abbassata visto il muro messo da Marotta e Ausilio per la cessione di Calhanoglu ai gialloblù di Istanbul.

Un’altra possibilità invece è quella di riportare in Italia il trentenne francese Adrien Rabiot che nei giorni scorsi ha rotto con l’Olympique de Marseille ed è stato messo sul mercato, il suo contratto è in scadenza e per la sua situazione con il club dovrebbero bastare 10 milioni ma quello che convince meno sono le caratteristiche che porterebbe alla squadra, oltre alla concorrenza della Juventus.

L’ex bianconero infatti è un giocatore box-to-box che fa degli inserimenti la sua caratteristica principale e farebbe fatica ad integrarsi in un centrocampo che vede già giocatori come Barella, Frattesi, Mkhitaryan e Zielinski che hanno caratteristiche simili.