Il calciomercato Inter vive una fase di stallo in vista della decisione dell'Atalanta su Ademola Lookman. Intanto però si lavora alle uscite.

Calciomercato Inter news, tiene banco il caso Lookman

Il calciomercato Inter vede i nerazzurri tra le squadre più attive e la società è al lavoro per accontentare le richieste del nuovo tecnico Cristian Chivu e dei tifosi nerazzurri. Si lavora su più fronti, il club ha le idee chiare e vorrebbe rinforzare la rosa in particolare con due colpi di rilievo, un attaccante e un difensore e gli obiettivi sono ben delineati.

Da un lato la priorità resta Lookman e il club attende le mosse dell’Atalanta dopo l’esplosione social del nigeriano. I nerazzurri hanno presentato un’offerta da 42 milioni più 3 di bonus ma non è escluso che la società possa alzare di un paio di milioni quest’offerta e provare ad accontentare un’Atalanta che vorrebbe ancora 50 milioni di euro e che vede grosse difficoltà nel trovare acquirenti per il nigeriano.

Il primo nome per la difesa resta Giovanni Leoni, pallino di Chivu e giocatore apprezzato da tutta la dirigenza. Il Parma chiede circa 40 milioni ma occhio e non sono esclusi nuovi assalti nei prossimi giorni, anche prima bisogna cedere e sono diversi i giocatori ormai in uscita, a partire dalla situazione in attacco che vede protagonista Mehdi Taremi.

Calciomercato Inter news, occhio alle uscite: Bisseck frena tutto

Il calciomercato Inter parte dalle uscite e la società vuole liberare posti e acquistare cosi giocatori utili alla causa del club. Tra questi ci sono sicuramente anche Sebastiano Esposito e Mehdi Taremi e ci sono da registrare interessanti novità da questo punto di vista. Esposito è ormai ad un passo dal Cagliari, pronto a pagare circa 6.5 milioni di euro per il suo cartellino.

Diversa la situazione di Taremi che l’Inter valuta 7-8 milioni di euro ma sull’iraniano pesa l’età e il grande ingaggio e per questo occhio all’opzione prestito con Taremi che potrebbe a sorpresa salutare e sulle sue tracce c’è il Besiktas che ha trovato l’accordo con il giocatore e che vorrebbe l’attaccante in prestito, magari con diritto di riscatto. L’Inter dal canto suo valuta.

Si allontana la pista che porta a De Winter per la difesa, i nerazzurri valutano il difensore come braccetto e visto la permanenza di Pavard e soprattutto Bisseck il giocatore del Genoa non vestirà la maglia dell’Inter. Sul giocatore c’è il forte pressing del Bournemouth, pronto a investire circa 20 milioni di euro per il suo cartellino.