Calciomercato Inter News: Jackson Tchatchoua opzione solo in caso di cessione

Le operazioni in entrata del calciomercato Inter sono sempre legate alle uscite che potrebbero esserci e dopo che quella di Calhanoglu è ormai lontana, quella che la dirigenza nerazzurra potrebbe essere costretta a fare è quella di Dumfries, legata alla sua clausola rescissoria da 25 milioni. In caso di addio dell’olandese la dirigenza avrebbe già acquistato il sostituto, Luis Henrique, ma andrebbe comunque sul mercato per trovare un’alternativa di livello visto che Darmian dovrebbe essere impiegato in maniera stabile come braccetto di destra il prossimo anno.

La scelta della dirigenza dovrebbe essere ricaduta su Jackson Tchatchoua, esterno o terzino camerunense di ventitré anni dell’Hellas Verona che a differenza del brasiliano ha già esperienza nel nostro campionato e soprattutto ha una maggiore propensione alla fase difensiva. Il giocatore avrebbe un costo abbastanza ridotto, solo 10 milioni, e potrebbe anche essere trattato con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto in modo da essere meno impattante sul budget dei trasferimenti di questa sessione estiva che si dovrà concentrare su altri ruoli.

Calciomercato Inter News: Giovanni Leoni prende il posto di Acerbi

Nella prossima settimana infatti il calciomercato Inter dovrebbe riuscire a chiudere definitivamente un acquisto di cui si parla da diversi mesi, ovvero quello di Giovanni Leoni dal Parma, il difensore dovrebbe arrivare con un’operazione complessiva da 30 milioni rendendolo il nuovo centrale della difesa nerazzurra. Chivu vedrà così la sua seconda richiesta soddisfatta e il secondo acquisto richiesto dal Parma con il quale si riuscirà anche a dare un cambio e a ringiovanire un reparto molto avanti con l’età, e che nella scorsa stagione ha fatto vedere dei limiti di tenuta fisica.

Nonostante l’arrivo di Leoni il ruolo in rosa di Francesco Acerbi non dovrebbe essere messo in discussione, il centrale infatti dovrebbe far parte della squadra anche il prossimo anno a meno che il suo ex allenatore, Simone Inzaghi, non lo cerchi per guidare la difesa della sua nuova squadra in Arabia Saudita. Il calciatore lascerebbe l’Inter sia per il legame con il tecnico piacentino ma anche per la possibilità di ricevere un grosso ingaggio per le ultime stagioni in carriera e allo stesso tempo giocare ad alto livello in un campionato però che non metterebbe in mostra i suoi limiti dovuti all’età.