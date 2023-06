Calciomercato Inter News/ Marcus Thuram è a Milano, poi fari sul ritorno di Lukaku (martedì 27 giugno 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: THURAM – LUKAKU, ECCO I GOL NERAZZURRI

Il calciomercato Inter è arrivato ad una svolta. Oggi, infatti, Marcus Thuram firmerà il contratto che lo legherà al club milanese fino al 2028. L’attaccante francese arriva a parametro zero dopo aver annunciato da tempo che avrebbe lasciato il Borussia Monchengladbach per fine contratto. Sul calciatore c’erano diversi club ma dopo i no a Paris Saint-Germain e Lipsia è stato un testa a testa con il Milan: i rossoneri si erano mossi prima ed erano fiduciosi di poterlo prendere, l’Inter all’ultima curva si è inserita strappando il sì del giocatore e del suo entourage.

A questo punto la dirigenza nerazzurra si focalizzerà a pieno ritmo sul ritorno in Italia di Romelu Lukaku. L’operazione non è scontata ma, essendo una precisa richiesta di mister Simone Inzaghi, si giocheranno tutte le carte possibili per regalare nuovamente l’attaccante belga al tecnico dell’Inter. In quest’ottica il Chelsea ha già rifiutato la prima proposta, ovvero quella relativa ad un altro prestito dell’attaccante. L’esborso da parte del club milanese di circa 40 milioni di Euro appare improbabile ma esiste una strada per riportare Lukaku in nerazzurro, ovvero il prestito con riscatto obbligatorio nell’estate 2024.

MANCHESTER UNITED IN PRESSING PER ONANA

Altra situazione in piena evoluzione, sempre parlando del calciomercato Inter, è quella relativa ad Andrè Onana. L’estremo difensore nerazzurro, protagonista di una stagione esaltante, è da tempo un obiettivo del Manchester United per la sostituzione di De Gea e, negli ultimi giorni, la trattativa per portarlo in Premier League avrebbe subito una accelerata. L’Inter, però, valuta il cartellino del portiere camerunense circa 50 milioni di Euro, troppi per i Red Devils che vorrebbero spingersi fino a 40 milioni. In caso di accordo tra i club non dovrebbero, invece, esserci problemi con il calciatore: il Manchester United, infatti, sarebbe disposto ad assicurare al calciatore ben più dei tre milioni di Euro percepiti attualmente all’Inter.

