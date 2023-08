Calciomercato Inter News/ Torna di moda Pavard, Inzaghi punta su un giovane? (oggi giovedì 17 agosto 2023)

CALCIOMERCATO INTER: TORNA DI MODA PAVARD

Come abbiamo già detto nei giorni scorsi, il calciomercato Inter sta lavorando sul difensore: la partenza di Milan Skriniar di fatto non è stata coperta, in rosa restano quattro centrali ma con punti di domanda aperti, perché Stefan De Vrij non ha giocato tantissimo nell’ultima stagione e tende a infortunarsi, mentre Matteo Darmian pur avendo grande dedizione, professionalità e qualità rimane un centrale adattato e forse non può essere considerato del tutto un titolare. Tra i tanti nomi che sono spuntati, è tornato di moda quello di Benjamin Pavard: campione del mondo nel 2018 – quando segnò il gol più bello della competizione – non più inamovibile in un Bayern Monaco che ha registrato la crescita esponenziale di Josip Stanisic, ora Pavard potrebbe cambiare aria.

È in scadenza di contratto e può giocare anche nella difesa a tre, ma il Bayern non molla così facilmente: nonostante il contratto scada nel 2024, la società bavarese vuole monetizzare e sa bene che sul francese c’è il Manchester United, pronto eventualmente a versare una bella cifra nelle casse. L’Inter invece avrebbe, come strategia di calciomercato per Pavard, un prestito con diritto o obbligo di riscatto: al momento dunque è difficile che l’operazione vada in porto, a meno che lo stesso calciatore scelga di cimentarsi con i nerazzurri facendo pendere da quella parte l’ago della bilancia. Staremo a vedere allora quello che succederà nei prossimi giorni…

IL DIFENSORE È GIÀ IN CASA?

Si cerca quindi un difensore centrale alla Pinetina: il calciomercato Inter valuta ovviamente più nomi, c’è anche quello di Rafa Toloi (ma Gian Piero Gasperini lo vuole blindare) e poi quello di Takehiro Tomiyasu che però, oltre a essere più un terzino destro, dovrebbe rimanere all’Arsenal che ha appena registrato il grave infortunio di Timber. Così, Simone Inzaghi potrebbe anche scegliere di promuovere un giocatore della Primavera: nello specifico si parla di Giacomo Stabile, impiegato nel precampionato e anche andato a segno nell’amichevole contro gli albanesi dell’Egnatia. Un giocatore che ricorda Alessandro Bastoni, per fisico e caratteristiche tecniche: proprio Bastoni era stato lanciato con grande successo da Antonio Conte, oggi è un titolarissimo ed è stabilmente in nazionale.

Per Stabile il percorso potrebbe essere simile: ci sono già tante presenze con la Primavera di Cristian Chivu, chiaramente però stiamo pur sempre parlando di un classe 2005 e dunque bisognerebbe anche valutare l’impatto in un campionato di Serie A e in Champions League. Come quinto centrale comunque Simone Inzaghi potrebbe anche provarci; poi, eventualmente, a gennaio si potrebbe tornare a discutere di calciomercato e di un’entrata in corso d’opera. Per ora comunque Stabile attende la sua occasione: l’inizio della stagione 2023-2024 è dietro l’angolo…











