CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Trubin “congelato” dallo Shakhtar. Tomiyasu prende quota (4 agosto 2023)

Inizia a delinearsi un interessante quadro sul calciomercato dell’Inter, con alcune trattative che si fanno sempre più incalzanti. Due nomi spiccano in questa fase: il portiere ucraino Anatoliy Trubin e il difensore giapponese Takehiro Tomiyasu. Cominciamo dalla situazione di Trubin. Il giovane portiere dello Shakhtar Donetsk ha festeggiato il suo compleanno fuori dal campo, ma sembra essersi guadagnato una “punizione” dalla sua squadra.

Calciomercato Inter News/ Stretta finale per Sommer, stallo per Scamacca e Sanchez... (oggi 3 agosto 2023)

Dopo aver saltato la prima giornata di campionato per squalifica, è rimasto in panchina per l’intera partita successiva contro il Veres Rivne. Questo sembra essere il risultato di una disputa contrattuale: lo Shakhtar sospetta che Trubin abbia già un accordo con l’Inter per trasferirsi a parametro zero l’anno prossimo, quando il suo contratto scadrà. I nerazzurri sarebbero interessati a portarlo subito in Italia, ma le richieste economiche dello Shakhtar stanno creando delle difficoltà nelle trattative tra i club. In alternativa, l’Inter sta valutando altre opzioni di calciomercato, come il brasiliano Bento Matheus Krepski dell’Atletico Paranaense.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Scamacca, serve uno sforzo in più. Piace Toloi per la difesa (2 agosto 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, TOMIYASU TORNA IN ITALIA?

Passando alla difesa, l’Inter sta cercando di completare il pacchetto difensivo, soprattutto dopo le partenze di Milan Skriniar e Danilo D’Ambrosio. Un nome che sta emergendo con forza è quello di Takehiro Tomiyasu. L’attuale giocatore dell’Arsenal in Premier League è un ex giocatore del Bologna ed è già noto al pubblico italiano. L’Inter sta pensando di convincere gli Gunners a lasciarlo partire in prestito secco, in modo da non appesantire ulteriormente i bilanci del club.

Questo permetterebbe a Simone Inzaghi di valutare le prestazioni di Tomiyasu e decidere se riconfermarlo al termine del prestito. Giuseppe Marotta, direttore sportivo dell’Inter, è impegnato a cercare le migliori soluzioni per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Le prossime settimane saranno decisive per vedere come si concluderanno queste trattative e se la squadra nerazzurra riuscirà ad avere i giocatori desiderati. I tifosi dell’Inter sono in attesa con trepidazione per vedere quali novità riserverà il calciomercato, compresa la trattativa Scamacca ancora in piedi col West Ham.

Calciomercato Inter News/ Correa rifiuta l'Arabia. Skriniar: "Volevo il PSG fin dall'inizio" (1 agosto 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA