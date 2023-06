CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Trubin nome a sorpresa per il dopo-Onana. È intrigo-Brozovic (29 giugno 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, CASTING PER LA POSRTA!

Il calciomercato dell’Inter ruota ancora intorno alla ricerca di un portiere. Una delle notizie più interessanti riguarda il nome a sorpresa per il ruolo in caso di partenza di André Onana, che resta sempre nel mirino di importanti club della Premier League inglese. Anatolij Trubin dello Shakhtar Donetsk potrebbe essere il nuovo portiere dell’Inter. La giovane promessa ucraina ha destato l’interesse dei nerazzurri, che sembrano pronti a puntare su di lui per difendere i pali del club.

Calciomercato Inter news/ Spunta Trubin per la porta, situazione Brozovic in stallo (28 giugno 2023)

Anatolij Trubin, giovane portiere classe 2001 dello Shakhtar Donetsk, si è messo in evidenza nell’ultima stagione anche in Champions League. Il giocatore è in scadenza di contratto nel 2024 con il club ucraino e potrebbe essere considerato come una potenziale alternativa in caso di addio di Andre Onana. Al momento, sono stati avviati i primi contatti con l’entourage del calciatore, anche se al momento non è stata presentata un’offerta concreta, che per forza di cose risentirà della scadenza ravvicinata del numero uno ucraino.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ United su Onana, Real Madrid su Lautaro: le strategie sono diverse (28 giugno 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, BROZOVIC SPARA ALTO

Un’altra questione di calciomercato che sta tenendo ormai col fiato sospeso i tifosi dell’Inter riguarda il futuro di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha suscitato l’attenzione di diverse squadre, ma sembra che ci sia ancora incertezza su quale sarà la sua destinazione finale. Si è parlato di un possibile interesse da parte dell’Al-Nassr, ma la richiesta di 30 milioni di euro all’anno per l’ingaggio del giocatore sembra essere un ostacolo difficile da superare. La situazione di Brozovic rimane quindi avvolta da un certo mistero, e bisognerà attendere sviluppi futuri per saperne di più sul suo destino.

Calciomercato Inter News/ Marcus Thuram è a Milano, poi fari sul ritorno di Lukaku (martedì 27 giugno 2023)

In molti pensano che Brozovic stia temporeggiando perché in attesa di un’offerta di calciomercato da parte del Barcellona all’Inter, con quella catalana che sembrerebbe la destinazione più gradita al giocatore. Sicuramente però il Barca non potrà pareggiare l’offerta degli arabi, né dal punto di vista del cartellino né dell’ingaggio, ma per il Barcellona Brozovic potrebbe sicuramente accettare un ingaggio non faraonico. L’Inter però contava di monetizzare al meglio la partenza del trentenne croato ed attende il rilancio da parte dell’Al-Nassr.











© RIPRODUZIONE RISERVATA