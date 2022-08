CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Ultimatum per Skriniar e Dumfries, oggi Sanchez rescinde

Calciomercato Inter news, la deadline per Milan Skriniar e Denzel Dumfries

L’Inter doveva effettuare un sacrificio importante in questa sessione estiva di calciomercato, o forse no? Secondo le indiscrezioni più recenti provenienti da La Gazzetta dello Sport, i dirigenti nerazzurri avrebbero posto la data del 12 agosto, un giorno prima dell’inizioe del campionato, come deadline per le partenze di uno tra Milan Skriniar e Denzel Dumfries. I due calciatori hanno mercato e sono stati individuati come possibili giocatori da cedere così da sanare il bilancio e continuare ad operare in entrata.

Tuttavia, l’interesse iniziale del Paris Saint-Germain nei confronti del difensore slovacco non ha mai portato finora all’offerta da 70 milioni di euro che i lombardi avrebbero voluto ricevere. Stesso discorso per il laterale olandese che, finito nel mirino del Chelsea, che non ha comunque a sua volta intenzione di spendere 50 milioni. L’Inter, in caso di addio di uno di questi calciatori, dovrà trovare un sostituto con Nikola Milenkovic della Fiorentina per Skriniar e Odriozola del Real Madrid o Singo del Torino per Dumfries.

Calciomercato Inter news, oggi Alexis Sanchez dovrebbe rescindere

L’Inter dovrebbe salutare uno dei suoi giocatori in questo primo lunedì di agosto di calciomercato estivo. Secondo quanto riportato dalla stampa cilena di Al Aire Libre in Cooperativa, oggi dovrebbe essere la giornata in cui Alexis Sanchez rescinderà il suo contratto, valido fino al giugno del 2023, con i nerazzurri. Il procuratore Fernando Felicevich dovrebbe riuscire a strappare una buonuscita da 7/8 milioni di euro comprensiva dell’anno di contratto rimasto e degli stipendi mancati nell’annata del Covid e nel frattempo l’attaccante continua a parlare con l’Olympique Marsiglia dove si dovrebbe accasare una volta svincolato.

