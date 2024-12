CALCIOMERCATO INTER NEWS: RINFORZO DALLA BUNDESLIGA

Il calciomercato Inter si prepara a rinforzare la rosa per il futuro, monitorando attentamente le opportunità del mercato invernale e, soprattutto, estivo. La strategia di Marotta e Ausilio si concentra sui parametri zero, una formula di mercato che ha già portato risultati importanti in passato. Tra i nomi sul taccuino della dirigenza nerazzurra spicca quello di Jonathan Tah, difensore centrale del Bayer Leverkusen, elemento già ampiamente abituato anche allo scenario internazionale, come dimostrato proprio nell’ultimo match di Champions contro i nerazzurri.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Per Marco Di Cesare è sorpasso all'Inter. Le Fée verso il Betis (12 dicembre 2024)

Con il passare degli anni, la difesa dell’Inter necessita di un rinnovamento. Francesco Acerbi, punto fermo della retroguardia, si avvicina ai 36 anni ed è attualmente fermo ai box per infortunio. Tah rappresenta un profilo ideale per colmare eventuali lacune: il centrale tedesco, classe 1996, ha accumulato una notevole esperienza sia in Bundesliga che in Champions League e può adattarsi a moduli diversi, sia a tre (punto fermo per Simone Inzaghi) che a quattro.

Calciomercato Roma News/ Niente da fare per Endrick, futuro incerto per Mats Hummels (oggi 21 novembre 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: TAH AFFARE A PARAMETRO ZERO

Per il calciomercato dell’Inter a rendere ancora più interessante l’operazione è il fatto che Tah sarà libero a parametro zero al termine della stagione, con il contratto in scadenza a giugno 2024. L’Inter ha già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore, anche se al momento esiste una distanza tra le richieste economiche del difensore e il budget salariale del club. Tuttavia, l’operazione è considerata fattibile, e le parti continueranno a dialogare.

Con i suoi 28 anni, Tah garantirebbe solidità ed esperienza per diversi anni. La sua duttilità tattica e la capacità di reggere la pressione dei grandi palcoscenici lo rendono un’opzione particolarmente interessante per l’Inter, che cerca di mantenere alta la competitività sia in Serie A che in Europa. La dirigenza nerazzurra punta dunque a chiudere l’affare considerando che gli acciacchi di Acerbi stanno iniziando a far pensare che il ciclo del centrale milanese potrebbe essere ormai vicino alla conclusione.

Diretta/ Roma Lione donne (risultato finale 0-3): giallorosse in trance! (Champions League, 13 novembre 2024)