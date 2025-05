CALCIOMERCATO INTER NEWS, BONNY IL VICE THURAM?

Con un’età media per partita di 29,1 anni l’Inter di Simone Inzaghi è la squadra più vecchia della Serie A, e probabilmente proprio la difficoltà nei ricambi in una stagione ricca di stress e di impegni è costata alla squadra di Simone Inzaghi il ventunesimo scudetto della sua storia. Per la prossima stagione per i nerazzurri sarà fondamentale ringiovanire e rinnovare la rosa. Il primo rinforzo del calciomercato Inter è già stato annunciato, parliamo del centrocampista classe 2003 della Dinamo Zagabria Petar Sucic, ora è il momento di intervenire in attacco.

A parte i due titolari, Lautaro Martinez e Marcus Thuram, i sostituti a disposizione di Inzaghi: Mehdi Taremi, Joaquin Correa e Marko Arnautovic, non hanno mai pienamente convinto in questa stagione. Ausilio sarebbe perciò alla ricerca di un giocatore di affiancare a Lautaro Martinez in caso di assenza di Thuram. Un attaccante fisico ma allo stesso tempo rapido e tecnico, profilo che coinciderebbe con Ange Yoan Bonny: Classe 2003 francese cresciuto nelle giovanili del Chatearoux, in questa stagione si è messo in mostra con la maglia crociata del Parma, mettendo a segno sei reti in Serie A, la maggior parte delle quali nella primissima parte di stagione.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LA RICHIESTA DEL PARMA

Bonny sarebbe quindi finito nel mirino del calciomercato Inter, interesse esplicitato dalla dirigenza nerazzurra la scorsa domenica, quando il ds interista Piero Ausilio ha assistito dalla tribuna ad Atalanta-Parma, per visionare dal vivo le caratteristiche del francese del Parma, già segnalato dagli osservatori e approvato come profilo dalla dirigenza. Ora, specialmente dopo la finale di Champions League in calendario sabato, la trattativa potrebbe finalmente entrare nel vivo. Il rendimento dell’attaccante nel corso di questa stagione, condito da gol e prestazioni convincenti, ma soprattutto le sue caratteristiche tecniche e fisica perfettamente sovrapponibili a quelle di Marcus Thuram, hanno infatti rafforzato la convinzione dell’Inter di puntare su di lui, non solo in ottica futura ma già per rinforzare l’organico nell’immediato.

La volontà del club meneghino è infatti di chiudere il prima possibile, in modo tale da avere Bonny a disposizione già per il Mondiale per club, sfruttando la finestra ci mercato straordinariamente creata per l’occasione. La richiesta degli emiliani si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, e la trattativa potrebbe essere favorita dagli ottimi rapporti fra Beppe Marotta e l’AD dei ducali Cherubini. Il calciomercato Inter potrebbe anche pensare di inserire una contropartita al fine di abbassare le pretese dei gialloblu.