Calciomercato Inter news: Mehdi Taremi, futuro in Premier League? Due squadre lo seguono, ecco dove potrebbe andare l'iraniano (9 agosto 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: MEHDI TAREMI, FUTURO IN PREMIER LEAGUE?

Se Ademola Lookman resta il grande obiettivo in entrata, sebbene la vicenda legata al nigeriano sia ogni giorno più complessa, per il calciomercato Inter c’è anche un attaccante che sembra ormai vicinissimo all’addio dopo una sola stagione certamente non esaltante in nerazzurro, cioè l’iraniano Mehdi Taremi.

Calciomercato Inter news/ Lookman, resiste il patto: no all'Arsenal, vuole solo i meneghini (9 agosto 2025)

Le aspettative erano diverse, perché Taremi con il Porto aveva sempre segnato tanto e quindi l’iraniano sembrava l’alternativa perfetta a Lautaro Martinez e Marcus Thuram per avere in rosa un terzo attaccante dal rendimento garantito: in 43 presenze tuttavia sono arrivati appena tre gol, con nove assist che migliorano il quadro della situazione ma certo non bastano per definire soddisfacente il rendimento.

Calciomercato Inter News / Bisseck può restare, tre cessioni ora più vicine (8 Agosto 2025)

Ecco allora che l’esperienza di Mehdi Taremi all’Inter dovrebbe finire dopo una sola stagione, con il futuro della punta classe 1992 che dovrebbe essere in Inghilterra. C’erano state trattative anche con club brasiliani e un flirt con il Besiktas, che però lo avrebbe voluto solo in prestito, ipotesi non gradita all’Inter.

Per questo motivo la possibile cessione di Mehdi Taremi non era ancora decollata, ma adesso ci sono sviluppi interessanti su questo fronte per il calciomercato Inter. La Premier League sarebbe naturalmente una destinazione di alto livello e quindi gradita al calciatore, inoltre ci sono almeno due squadre che seguono Taremi e di conseguenza l’Inter può puntare a ricavare una buona cifra dall’addio dell’iraniano.

Calciomercato Inter news/ Lookman, l'Arsenal si inserisce. Pavard, il difensore può partire (8 agosto 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: LE SQUADRE SULLE TRACCE DI MEHDI TAREMI

Quali sono allora le squadre interessate a Mehdi Taremi? Il calciomercato Inter registra le mosse da parte del neo promosso Leeds, che questo pomeriggio sabato 9 agosto 2025 giocherà in amichevole contro il Milan e si sta preparando al ritorno nella massima categoria del calcio inglese, quindi un attaccante di grande esperienza ed eccellente curriculum internazionale sarebbe evidentemente un grande colpo per rafforzare il reparto offensivo.

Un’altra pista potrebbe portare ai londinesi del Fulham, che a loro volta stanno seguendo Mehdi Taremi, anche se in questo momento sarebbe in vantaggio il Leeds. La sensazione però è che la strada imboccata sia chiara: futuro verosimilmente in Premier League per l’iraniano, che difficilmente vestirà la maglia dell’Inter nella stagione che ormai sta per cominciare. Ange-Yoan Bonny è arrivato, per Lookman ci si proverà e il rischio è che Taremi diventi la quinta punta, scenario che non farebbe felice l’ex Porto.