Calciomercato Inter News: Yann Aurel Bisseck il possibile sacrificato

Tutta l’attenzione della squadra e del tifo nerazzurro sono sulla partita di venerdì e soprattutto sulla prossima finale di Champions League che si giocherà sul campo di Monaco di Baviera, la dirigenza però sta già lavorando per programmare il futuro in particolare individuando i giocatori sacrificabili e i loro sostituti. Il calciomercato Inter infatti come ha abituato nelle ultime stagioni sarà costruito grazie alle cessioni e alle opportunità a basso costo che verranno individuate, nonostante la grande quantità di milioni che sono entrati e che entreranno nelle casse della società in questa stagione.

L’errore nella gara con la Lazio potrebbe aver influito sulle decisioni della società ma sembrerebbe che uno dei possibili partenti sia Yann Aurel Bisseck, il difensore tedesco ha dimostrato alcune lacune soprattutto di attenzione nei minuti finali di partita e di lettura difensiva ma ha dalla sua una grande prestanza fisica e capacità di accompagnare l’azione offensiva. Per questo alcune squadre di Premier League avrebbero messo gli occhi sul giocatore ex Aarhus, su tutte il West Ham disposto ad offrire circa 30 milioni per aggiungerlo alla sua batteria di difensori centrali.

Calciomercato Inter News: Dan Ndoye il sostituto per la fascia destra

Il calciomercato Inter sta valutando diversi profili per sostituire il tedesco e se molti di questi sono noti da tempo, Bijol, Gila, Beukema e Lucumi, altri sono nuovi e farebbero il viaggio inverso rispetto al tedesco, entrambi giocano a Londra e se per il primo bisognerebbe investire quasi totalmente la cifra per il secondo si avrebbe un grande risparmio. Si tratta di Marc Guehi e soprattutto Benoit Badiashile, classe 2001 del Chelsea di nazionalità francese che ha giocato solamente 19 partite, la spesa fatta dai blues era di 40 milioni ma ora potrebbe essere ceduto per la metà, magari anche con un prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Il primo obiettivo del calciomercato Inter è però Luis Henrique, esterno brasiliano che potrebbe prendere il posto di Dumfries, probabile partente, l’interesse di altre squadre però è forte e per questo la dirigenza nerazzurra non vuole farsi trovare impreparata e ha già trovato la sua alternativa. La scelta è caduta su Dan Ndoye, esterno svizzero di ventiquattro anni del Bologna che in 40 partite ha segnato 9 gol e fornito 6 assist, nello schema dell’Inter avrebbe un ruolo anche più difensivo e difficilmente potrebbe ripetere questi numeri ma come il brasiliano con 25 o 30 milioni potrebbe essere ceduto dai rossoblù.