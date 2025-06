CALCIOMERCATO INTER NEWS, DOPPIA USCITA

Il calciomercato Inter vuole effettuare un vero e proprio restyling in difesa. D’altronde Bisseck e Acerbi per motivi diversi non sono più così imprescindibili come tempo fa: il primo di fatto non sa convincendo in ottica futura per i tanti errori mentre per il secondo c’è il discorso dell’età che avanza.

Calciomercato Inter News/ Blitz per un giovanissimo argentino, garantisce Zanetti! (oggi 11 giugno 2025)

I nerazzurri dovranno dunque vedere altrove e guardarsi attorno per cerca di migliorare la situazione. I nomi di Leoni e Mosquera hanno tutto il senso di esistere dato che parliamo in primis di un talento azzurro come ce ne sono pochi così precoci ad oggi con già esperienza in Serie A e successivamente di un giocatore che sa emergendo in Spagna.

Calciomercato Inter News/ Taremi non pensa di lasciare Milano, un'altra big su Frattesi (11 giugno 2025)

Per Leoni bisognerà superare la concorrenza altrui, per il campione olimpico spagnolo invece è questione di accordi con il Valencia, ma in ogni caso serve la cessione di Bisseck e Acerbi sia per fare spazio sia per intascare qualcosa.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, BISSECK VIA?

Il calciomercato Inter lavora dunque sul fronte uscite. Al momento non è prevista una cessione di altissimo livello dunque i vari Lautaro Martinez, Calhanoglu, Thuram, Barella e via dicendo non dovrebbero abbandonare San Siro.

Bisseck invece come detto ha cominciato a collezionare troppi errori determinati (l’ultimo con la Lazio causando il rigore del 2-2) e le sirene inglesi della Premier League potrebbero essere la soluzione di tutti i problemi.

Calciomercato Inter News / La priorità è la difesa, ma si complicano Leoni e Mosquera (10 Giugno 2025)

Acerbi va per i 37 anni e dunque ha sicuramente meno mercato del tedesco dunque va trovata una soluzione alternativa. Se non dovesse arrivare l’offerta dell’Al Hilal di Simone Inzaghi, l’Inter potrà esercitare la clausola da 500 mila euro per l’uscita anticipata dell’ex Lazio, Milan e Sassuolo.