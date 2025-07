Calciomercato Inter news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Bisseck vuole restare, Pavard ai saluti 27 luglio

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LA SITUAZIONE DI BISSECK E PAVARD

Il calciomercato dell’Inter sta vivendo una situazione di stallo sia in entrata che in uscita. Dopo il rifiuto di Asllani di trasferirsi al Betis Siviglia, opzione scartata dal centrocampista che piace però anche ad altre squadre pure in Serie A, ci sarebbe un altro calciatore che starebbe puntando i piedi per rimanere a Milano fino al termine del suo contratto.

Stiamo parlando di Yann Bisseck, difensore centrale che l’Inter pensa di vendere così da incassare del denaro utile per operare un nuovo acquisto. Il ventiquattrenne tedesco è arrivato nel capoluogo lombardo a luglio del 2023 firmando fino al 2029 dopo il prolungamento concordato soltanto lo scorso novembre. In maglia nerazzurra Bisseck ha sin qui collezionato cinque reti ed altrettanti assist in sessantasette presenze oltre ad aver vinto uno Scudetto ed una Supercoppa Italiana.

Sulle tracce del classe 2000 originario di Colonia ci sarebbero alcune società che militano in Premier League. Tuttavia, l’intenzione di Bisseck, che potrebbe essere acquistato da una squadra straniera entro la fine di luglio se verrà pagata la clausola rescissoria da 120 milioni di euro presente sul documento che lo lega all’Inter, è appunto quella di rimanere dove si trova.

La mancata cessione di Bisseck spingerebbe quindi la dirigenza a valutare un’altra partenza, quella di Benjamin Pavard. Fresco di matrimonio, il francese, era costato 30 milioni di euro per prelevarlo dal Bayern Monaco un anno fa. Il presidente Marotta insieme con il direttore sportivo Piero Ausilio sarebbe disposto a trattare l’addio del ventinovenne solo di fronte ad offerte importanti e non inferiori a quanto pagato ai tedeschi.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, RILANCIO PER LOOKMAN

In orbita Inter prosegue intanto il tormentone di calciomercato relativo al possibile acquisto di Ademola Lookman. Valutato sempre 50 milioni di euro dall’Atalanta, i milanesi hanno provato ad aggiudicarselo nei giorni scorsi venendo respinti dai bergamaschi poichè non hanno ancora soddisfatto la loro richiesta. Secondo La Gazzetta dello Sport, il rilancio sarebbe pronto e dovrebbe avvenire nelle prossime ore.

Grazie alla nuova proposta interista, la Dea cederebbe l’attaccante della Nazionale nigeriana a titolo definitivo per 43 milioni di euro più bonus, ovvero almeno tre in più di parte fissa rispetto a quella presentata in precedenza che includeva il trasferimento in prestito con obbligo di riscatto. L’ex Everton vorrebbe sposare la causa dei nerazzurri di Milano mentre l’Atletico Madrid rimane attento all’evolversi della situazione.