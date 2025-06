Calciomercato Inter News: il difensore tedesco può partire per finanziare l'acquisto di Leoni dal Parma. Occhio alle sirene inglesi (30 giugno 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LEONI PER BISSECK

Il calciomercato Inter vuole provare a dare l’assalto a Giovanni Leoni del Parma. Per arrivare alla cifra chiesta dal Parma, vale a dire una trentina di milioni, i nerazzurri vorrebbero auto-finanziarsi il colpo con la cessione di Yann Bisseck.

Il tedesco ha diverse pretendenti in Inghilterra, anche se per ora nessuna di queste ha presentato un’offerta ufficiale. L’Inter però si è portata avanti fissando il prezzo ovvero 30/40 milioni per il classe 24enne acquistato nel 2023 dall’Aarhus per 7 milioni.

Tornando a Leoni, occhio alla concorrenza con Milan e Juventus pronte ad inserirsi per complicare il lavoro di mediazione dei nerazzurri. Il problema per l’Inter è aver già speso 40 milioni mentre i rossoneri hanno pressoché solo incassato.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, PIO ESPOSITO INCEDIBILE

Il calciomercato Inter ha riorganizzato il suo reparto offensivo. Con Arnautovic pronto a tornare al Rapid Vienna e Correa che ha già debuttato con il Botafogo, mancherebbe solo da piazzare Taremi che però al momento ha altri pensieri extra-calcistici più importanti da sistemare.

Al loro posto, i meneghini hanno già chiuso il colpo Bonny: l’attaccante del Parma, molto simile a Thuram come qualità tecniche e fisiche, è stato il terzo colpo dell’Inter dopo Luis Henrique dal Marsiglia e Sucic dalla Dinamo Zagabria.

Come quarto attaccante invece i nerazzurri stanno facendo muro per Francesco Pio Esposito. In gol contro il River Plate al Mondiale per Club, il Napoli ha provato a far vacillare l’Inter con 30 milioni ma la risposta è stata un “no secco“.