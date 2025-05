CALCIOMERCATO INTER NEWS: LE PAROLE DI MAROTTA SUI PARAMETRO ZERO

Per il calciomercato Inter bisogna tenere conto delle importanti parole pronunciate ieri sera dal presidente Giuseppe Marotta a Barcellona. Prima di godersi una splendida partita, Marotta aveva infatti dato un grande indizio sulle mosse estive per il calciomercato Inter, perché i nerazzurri cambieranno qualcosa nel loro modo di agire. In questi anni si è agito facendo “di ogni necessità virtù”, con risultati eccellenti che hanno permesso di migliorare i ricavi. Adesso però “vogliamo investire su profili che possano rappresentare un patrimonio presente e futuro”. Questo significa che non dovrebbero più essere obiettivi prioritari “gli svincolati dall’ingaggio alto“.

Insomma, non dovremmo più vedere scelte in stile Taremi o Zielinski, anche se naturalmente non è detto che la porta sia definitivamente chiusa ai parametri zero, perché non si può dimenticare che pure Marcus Thuram è arrivato in quel modo, e naturalmente nel caso dell’attaccante francese si è trattato di un affare eccellente per il calciomercato Inter. Resta comunque il fatto che i parametri zero non avranno più una corsia preferenziale e questo potrebbe incidere sulle mosse proprio in attacco, dove l’obiettivo prioritario dei nerazzurri era considerato Jonathan David.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: COSA CAMBIA PER JONATHAN DAVID?

Jonathan David è in scadenza di contratto col Lille e sicuramente lascerà la Ligue 1 per firmare un contratto più remunerativo. Era questo uno dei nomi più caldi per il calciomercato Inter, pensando a un esborso pesante per lo stipendio, compensato però dal fatto che il costo del cartellino sarebbe stato pari a zero. Adesso qualcosa potrebbe cambiare, anche se trattandosi di un classe 2000 e quindi di un ragazzo di 25 anni, il canadese potrebbe comunque essere benissimo un investimento anche a lunga scadenza – più simile a Thuram piuttosto che a Taremi, tanto per intendersi.

Potrebbe quindi anche essere un messaggio inviato al giocatore e al suo entourage, che avrebbero già rifiutato una prima offerta di calciomercato Inter: occhio a tirare troppo la corda, perché la società nerazzurra non è più disponibile a fare follie per i giocatori a parametro zero. Jonathan David chiede un ingaggio da 5-6 milioni di euro netti a stagione, più bonus e commissioni. Più o meno era andata così anche per Thuram, tenendo però in considerazione il fatto che ai tempi c’era il Decreto Crescita. Vedremo se sarà un addio a David, in ogni caso è comunque un importante cambio di rotta nelle mosse per il futuro.