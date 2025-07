Calciomercato Inter news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti dell'estate. C'è una clausola rescissoria per l'olandese (2 luglio 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, STILLER IL NOME PER IL CENTROCAMPO

Il calciomercato Inter è stato stravolto in questi giorni dalla sempre più possibile separazione tra i nerazzurri ed Hakan Calhanoglu. Cercato fortemente dal Galatasaray, il turco avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni confermando a sua volta la propria intenzione di voler lasciare Milano per andare a vestire la maglia dei giallorossi, per i quali ha sempre tifato.

Questa situazione ha portato anche alla rottura interna nello spogliatoio come evidenziato dalle parole del capitano Lautaro Martinez pronunciate al termine della gara persa al Mondiale per Club 2025 con i brasiliani del Fluminense. Lo stesso ex milanista ha poi voluto rispondere tramite post sui propri account social per difendere il proprio operato ed attaccare invece chi, a suo giudizio, non gli sta riserbando il rispetto che si merita.

In ogni caso il presidente Marotta non ha certo margine per perdere tempo in sentimentalismi inutili ed insieme ai suoi collaboratori studia le eventuali mosse da attuare per sistemare l’organico anche in funzione di questa possibile partenza, rimanendo inoltre fermo sulla richiesta da 40 milioni di euro per il cartellino del trentunenne nato a Mannheim.

Stando alle indiscrezioni, il primo nome sulla lista dei nerazzurri sarebbe quello di Ederson ma l’Atalanta non lascerà andare il brasiliano per meno di 70 milioni. Il profilo che sta emergendo con una certa insistenza da qualche ora è invece quello di Angelo Stiller, ventiquattrenne dello Stoccarda. Il tedesco, che ha già esordito in Nazionale maggiore lo scorso anno, è cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco e per il portale Transfermarkt.it ha una valutazione che si aggira intorno ai 45 milioni. Nell’ultima annata Stiller ha siglato 4 reti e fornito ben undici assist ai compagni in addirittura 47 partite giocate con i biancorossi.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL PUNTO SU DUMFRIES E LEONI

Il centrocampo non è però il solo a tenere banco nei pensieri dei lombardi se si parla di calciomercato Inter. Anche il reparto arretrato ha bisogno di almeno un nuovo innesto ed il preferito per l’immediato futuro è Giovanni Leoni del Parma. Il cartellino dell’italiano viene valutato dai ducali sui 30 milioni di euro e la concorrenza per aggiudicarselo non manca sebbene i rumors rivelino che lo stesso diciottenne romano punterebbe al trasferimento in nerazzurro.

Chi potrebbe salutare in difesa è invece Denzel Dumfries, sempre preziosissimo pure in fase offensiva. In queste ore La Gazzetta dello Sport ha sottolineato la presenza di una clausola rescissoria da 30 milioni di euro presente all’interno del contratto dell’olandese che potrebbe essere attivata entro la metà del mese di luglio e le eventuali pretendenti saranno dunque in grado di aggiudicarsi il ventinovenne per una cifra inferiore al valore effettivo di mercato dello stesso. Staremo a vedere se l’esterno di Rotterdam vorrà davvero lasciare Milano e se qualche società busserà alla porta interista in questo senso nei prossimi giorni.