CALCIOMERCATO INTER NEWS, VANAT PER L’ATTACCO

Il calciomercato estivo terminerà tra una ventina di giorni ed anche in casa Inter si stanno studiando le ultime mosse da attuare al fine di potenziare l’organico a disposizione di mister Simone Inzaghi per la nuova stagione che sta ufficialmente per cominciare. I nerazzurri seguono con grande interesse diversi profili ed un nome che circola con una certa insistenza in orbita interista è quello di Vladyslav Andrijovyč Vanat, ventiduenne di proprietà della Dinamo Kiev.

Il calciatore ucraino non è stato convocato per l’impegno più recente della sua squadra per decisione del suo allenatore Šovkovs’kyj che lo ha comunque utilizzato nella fase qualificatoria alla Champions League collezionando una rete e due assist in appena tre apparizioni. Secondo La Gazzetta dello Sport, il profilo di Vanat sarebbe molto gradito ad Oaktree ma per assicurarselo ci sarà da lavorare visto l’ultimo prolungamento di contratto fino al 2027 avvenuto soltanto lo scorso aprile.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ARNAUTOVIC NON SE NE VA

L’Inter guarda dunque a questi giorni di calciomercato pensando al proprio reparto offensivo dove c’è un giocatore in particolare che sembrava potesse salutare Milano, per la seconda volta. Stiamo parlando di Marko Arnautovic, capitano della Nazionale austriaca in prestito dal Bologna alla sua seconda avventura interista dopo il breve passaggio avvenuto nel 2010 con tanto di conquista del Triplete.

La sua intenzione sarebbe appunto quella di continuare a giocare nell’Inter che potrebbe dunque decidere di lasciar partire Correa, il quale avrebbe rifiutato nelle scorse ore la corte dell’Estudiantes.

