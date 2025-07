Calciomercato Inter News: l'ex Empoli è da tempo nel mirino della Fiorentina che sarebbe pronta a presentare la prima offerta ufficiale (2 luglio 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, FRENDRUP DOPO CALHANOGLU?

Naufragata ormai la questione Calhanoglu, il calciomercato Inter ha individuato il sostituto ideale e vuole chiudere il colpo Frendrup. Il centrocampista del Genoa si è contraddistinto con ottime prestazioni con la maglia rossoblu e sembra essere arrivato il momento di provare il grande salto in una big del nostro campionato. Secondo il Corriere dello Sport, Frendrup è molto più economico di tuti gli altri obiettivi come ad esempio Ederson, per cui l’Atalanta chiede 70 milioni, e il centrocampista della Lazio Rovella, anche per lui cifre altissime.

Calciomercato Inter News/ Un tedesco al posto di Calhanoglu, dubbi su Dumfries e sì a Leoni (2 luglio 2025)

Capitolo cessioni: Aleksandar Stankovic, centrocampista centrocampista classe 2005 nonché figlio di Dejan, ha disputato una buona stagione al Lucerna ed è stato adocchiato dal Club Brugge. Per lasciarlo partire ci vorranno 10 milioni.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LA CIFRA PER ESPOSITO

Il calciomercato Inter sta cercando la soluzione migliore per Sebastiano Esposito. Se il fratello Francesco Pio è stato blindato dai nerazzurri, rifiutando sia prestiti sia l’offerta a titolo definitivo dal Napoli, per l’ex Empoli la storia è diversa.

Calciomercato Inter News / Clamoroso intreccio di mercato con il Milan! (1 Luglio 2025)

Su di lui c’è la Fiorentina che da parecchio tempo sta sondando il terreno per strappare il giocatore ai meneghini. L’offerta dei Viola è tra i 7 e gli 8 milioni di euro, ma l’Inter manterrà comunque il diritto di recompra o quantomeno la percentuale sulla futura rivendita.

Sebastiano Esposito ha disputato 58′ contro il Monterrey, 46′ con l’Urlava, 8′ con il River Plate e 25′ contro la Fluminense, dove ha creato tantissime occasioni pericolosi sfiorando più volte l’assist per Latuaro Martinez nella sconfitta con i brasiliani.