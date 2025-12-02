Il calciomercato Inter ha messo Idrissa Touré come obiettivo di gennaio, Guglielmo Vicario invece può arrivare in estate

Calciomercato Inter News: ritorno di fiamma per Guglielmo Vicario

Dopo una sessione estiva che si sta rivelando sempre più insufficiente la dirigenza nerazzurra si prepara nel mese di gennaio a portare a termine alcuni colpi in entrata che vadano a rinforzare la squadra e mantenerla competitiva anche nelle prossime stagione dove potrebbero esserci alcune perdite.

Il calciomercato Inter sta infatti seguendo diversi giocatori, alcuni che potrebbero rinforzare la squadra nell’immediato e altri a cui invece si potrebbe dare più tempo per crescere alle spalle di titolari già affermati per poi prendere il loro posto in caso di cessioni future.

Su tutti i ruoli quello che più di tutti avrà bisogno di un cambio importante è la porta vista la poca affidabilità che Sommer ha mostrato soprattutto nei big match, il portiere svizzero verrà lasciato andare a scadenza di contratto e al suo posto si cercherà di prendere uno dei migliori nel panorama europeo.

Il preferito sembra essere il ventinovenne italiano Guglielmo Vicario che il Tottenham valuta 30 milioni dopo due stagioni in Inghilterra, i nerazzurri erano già stati vicini al giocatore nel 2023 quando era il portiere dell’Empoli, la trattativa poi non andò a buon fine per la volontà di abbassare le richieste dei toscani.

Calciomercato Inter News: Idrissa Touré al posto di Luis Henrique

Un altra zona di campo dove il calciomercato Inter cercherà di operare il prima possibile è la fascia destra visto che Luis Henrique è destinato a lasciare i nerazzurri già nel mese di gennaio, al suo posto Marotta e Ausilio stanno pensando di investire la cifra ricavata nel ventisettenne tedesco Idrissa Touré del Pisa.

L’esterno ha una valutazione di 5 milioni e non sarebbe quindi un investimento troppo pesante per le tasche dei nerazzurri e in queste prime partite giocate ha dimostrato di poter essere un giocatore al livello della Serie A e una buona alternativa a Dumfries.

Per il futuro invece la dirigenza dell’Inter ha messo gli occhi su un difensore centrale che potrà quindi nel futuro prendere il ruolo di uno dei più vecchi Acerbi e De Vrij, il giocatore in questione è il classe 2007 croato Branimir Mlacic di proprietà dell’Hajduk Spalato e della nazionale Under 21.

L’operazione dovrebbe essere chiusa intorno al milione di euro e potrebbe essere portata a termine già nel mese di gennaio, lasciando però al giocatore la possibilità di terminare l’annata con la maglia della sua squadra attuale per poi il prossimo anno essere aggregato all’Inter.