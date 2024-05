Calciomercato Inter News/ Vice Sommer: Bento costa troppo, Caprile un’alternativa? (oggi 30 maggio 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: BENTO COSTA TROPPO

Uno dei temi del calciomercato Inter, del quale parlavamo già tempo fa, è quello di trovare un sostituto di Yann Sommer: la strategia dell’Inter sarebbe chiara, per almeno un’altra stagione lo svizzero (determinante nella vittoria dello scudetto, tanto da sfiorare il record di clean sheet) sarà il titolare della porta nerazzurra ma poi bisognerà procedere al cambio della guardia, inevitabile se pensiamo che Sommer ha 35 anni. Il candidato ideale era già stato trovato in Bento, portiere brasiliano dell’Atletico Paranaense che ha già fatto l’esordo in nazionale, come titolare, sotto la gestione di Dorival Junior nell’ultima finestra internazionale.

Secondo la Gazzetta dello Sport, tuttavia, Piero Ausilio e Dario Baccin le cose non sarebbero così lineari: l’Atletico Paranaense chiede infatti 20 milioni per il cartellino di Bento, e il prezzo sarebbe considerato troppo alto per un portiere che tra l’altro dovrebbe innanzitutto fare la riserva. Si valutano dunque alternative, considerando che Emil Audero non sarà riscattato dalla Sampdoria e dunque tornerà a Bogliasco, in attesa che il suo futuro sia definito. Difficile che l’Inter scelga di puntare su Alessandro Calligaris dalla Primavera, né sul rientro di Ionut Radu che, di fatto, era stato “scaricato” dopo l’errore scudetto di Bologna e oggi è in prestito al Bournemouth, dove ha giocato appena cinque partite.

LE ALTERNATIVE A BENTO

Il calciomercato Inter dunque studia le alternative a Bento: stando alla Serie A ci sono profili molto interessanti che costano meno di 20 milioni (sostanzialmente tutti) e forse il primo della lista sarebbe potuto essere Michele Di Gregorio. L’Inter ce l’aveva in casa e in un certo periodo lo teneva in forte considerazione per il futuro, ma quelli erano gli anni dell’intoccabilità di Samir Handanovic e così Di Gregorio era andato in prestito prima di essere acquistato dal Monza, prima di esplodere e guadagnarsi, se l’affare andrà in porto (e così dovrebbe essere), la chiamata da parte della Juventus per prendere il posto di Wojciech Szczesny, anche qui con un periodo di apprendistato.

Per quanto riguarda gli altri, se il profilo deve “rispondere” a certi parametri sarebbero tagliati fuori Juan Musso (già secondo all’Atalanta, potrebbe rifarlo all’Inter) ma anche Wladimiro Falcone e Pierluigi Gollini, mentre possono rientrare nell’operazione del calciomercato Inter Elia Caprile, che si è salvato con l’Empoli ed è cresciuto rispetto alla stagione con il Bari in Serie B, e Maduka Okoye rivelazione dell’Udinese. Per entrambi però bisognerebbe saggiare la disponibilità nel fare le riserve di Sommer; in particolare per Caprile, che forse già oggi può sperare nella chiamata del Napoli (proprietaria del cartellino) qualora davvero Alex Meret lasciasse, destinazione Bologna.











