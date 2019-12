Calciomercato Inter news/ Vidal ai ferri corti con il Barcellona: bonus non pagati

Il calciomercato Inter vede in copertina ancora una volta Arturo Vidal, che naturalmente è fra i nomi in cima alla lista di Antonio Conte per rinforzare i nerazzurri già a gennaio e lottare fino alla fine del campionato per lo scudetto. Vidal in questi giorni ha fatto capire in maniera chiarissima al Barcellona di voler lasciare la Catalogna per tornare a lavorare con il tecnico con il quale ha vissuto grandi imprese negli anni alla Juventus. Vidal si è rivelato una preziosa alternativa per Ernesto Valverde, ma non un titolare; in ogni caso, il Barcellona non vorrebbe lasciarlo partire per meno di 20 milioni di euro, mentre l’Inter offre 12 milioni.

CALCIOMERCATO INTER: VIDAL E IL BARCELLONA AI FERRI CORTI

Gli ultimi sviluppi però sorridono all’Inter, perché Arturo Vidal e il Barcellona sembrano davvero ai ferri corti, aumentando le possibilità che il cileno lasci la Catalogna in breve tempo. Vidal infatti, come riferisce la stampa spagnola, ha deciso di denunciare il Barcellona alla commissione mista della Liga e dell’Assocalciatori spagnola per il mancato pagamento di alcuni bonus previsti dal suo contratto, che hanno portato nella scorsa stagione a un mancato pagamento di ben 2,4 milioni di euro. Vidal insomma è pronto allo strappo con il Barcellona per vestire la maglia nerazzurra il più velocemente possibile. Sarà una strategia vincente oppure causerà un irrigidimento da parte dei catalani?

