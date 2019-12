Calciomercato Inter news/ Vidal si avvicina, ma ‘ballano’ ancora 8 milioni

Lo sanno tutti: Arturo Vidal è uno dei nomi più caldi per il calciomercato Inter, dunque i contatti fra la società nerazzurra e il Barcellona sono intensi in questi giorni di fine dicembre. Vidal resta l’oggetto del desiderio di Antonio Conte e di conseguenza dell’Inter, ma la distanza tra domanda e offerta non è piccola: l’Inter è ferma a 12 milioni di euro, il Barcellona ne chiede 20. C’è da colmare un gap di 8 milioni, staremo a vedere se Inter e Barcellona sapranno trovare un accordo a metà strada. L’agente di Arturo Vidal, Fernando Felicevich, si sta adoperando in questi giorni per avvicinare le parti e portare il cileno in nerazzurro il più velocemente possibile. Manca una settimana all’apertura della finestra invernale del calciomercato e Antonio Conte spinge per avere velocemente un rinforzo del calibro di Vidal. Ci sarebbe tempo fino al 31 gennaio, ma prima si chiude meglio è, nell’ottica di quella che potrebbe essere una lunga e tiratissima volata scudetto proprio con la Juventus di cui Conte e Vidal sono grandi ex. I due contribuirono ad aprire il ciclo degli otto scudetti consecutivi, adesso potrebbero ritrovarsi a lavorare insieme per porre fine a questa “dittatura” sportiva. La decisione della famiglia Zhang di autorizzare l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio ad allontanarsi dalla posizione iniziale del prestito secco potrebbe essere la mossa della svolta. Il Barcellona infatti vuole vendere e su questo l’Inter è pronta ad esaudire i catalani, magari strappando ancora uno sconto sulla richiesta blaugrana.

