Calciomercato Inter news/ Visite mediche per Mkhitaryan, Bremer per il dopo Skriniar

Ieri è arrivata la svolta per il calciomercato dell’Inter. Oltre al rinnovo di mister Simone Inzaghi, è arrivata la fumata bianca con il Chelsea per il ritorno in prestito di Romelu Lukaku. L’operazione è stato chiusa sulla base di una cessione a titolo temporaneo per 8 milioni di euro più quattro di bonus. L’attaccante belga, invece, guadagnerà 7,5 milioni più bonus. Manca solo l’ufficialità, ma ci siamo.

Altra operazione vicina all’ufficialità è quella per Henrik Mkhitaryan. Il centrocampista armeno questa mattina ha sostenuto le visite mediche di rito e sarà lui il primo rinforzo estivo del Biscione. In scadenza di contratto con la Roma, l’ex Arsenal e Manchester United ha accettato il contratto biennale messo sul piatto da Ausilio e Marotta. Nel pomeriggio la firma dell’accordo.

CALCIOMERCATO INTER: BREMER PER IL DOPO SKRINIAR

Il calciomercato potrebbe regalare all’Inter un’altra punta di livello internazionale, parliamo di Paulo Dybala. La trattativa al momento è in stand-by, secondo quanto riporta Panorama anche a causa delle alte richieste dell’agente della Joya. Jorge Antun, infatti, chiede commissioni e bonus alla firma considerati eccessivi dalla dirigenza meneghina. Ma i contatti vanno avanti senza sosta. Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, è sempre più vicina la cessione di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain. Secondo Tuttosport, il suo erede potrebbe essere Gleison Bremer: è stato fissato un incontro la prossima settimana con il Torino per trattare l’acquisto del brasiliano. Incedibile, invece, Bastoni: per il giovane mancino è in programma un rinnovo contrattuale con adeguamento economico. Sempre per la retroguardia, secondo Il Tempo è stato proposto Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio: l’esperto mancino potrebbe essere l’erede di Andrea Ranocchia, passato al Monza in scadenza di contratto. Infine, novità per quanto riguarda i giovani: secondo Tuttomercatoweb, il classe 2003 Franco Carboni andrà in prestito all’Hellas Verona.

