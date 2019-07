Calciomercato Inter News/ Visite mediche per Sensi. Parma su Brazao (Ultime notizie)

Giorni caldi di calciomercato in casa Inter e mentre i tifosi nerazzurri sorvegliano da vicino le vicende di mercato che riguardano Godin e Barella, casi bollenti in questo giorni, ecco che nel frattempo a Milano i riflettori sono tutti per Stefano Sensi. Oggi martedì 2 luglio infatti è proprio la giornata dedicata al nuovo acquisto della dirigenza del club nerazzurro, appena prelevato dal Sassuolo. Già questa mattina verso le 9.30 infatti l’ormai ex neroverde è sbarcato a Milano e nella giornata di oggi verranno effettuate presso il centro Coni del capoluogo meneghino le visite mediche di rito. Ottenuta l’inidoneità mancherà solo l’annuncio ufficiale, visto che la firma sul contratto è già stata messa nero su bianco nella serata di ieri. Ricordiamo che Sensi sarà quindi un giocatore dell’inter dopo la chiusura dell’accordo da 27 milioni di euro (con cartellino di Marco Sala) così suddivisi: 5 milioni di prestito oneroso e 2 per il diritto di riscatto.

CALCIOMERCATO INTER NERWS: SI CERCA UNA META PER BRAZAO

Non è però solo sugli arrivi che è concentrata la dirigenza dell’Inter per in questa finestra di calciomercato, ma anche sulle partenze. Ecco quindi che in questo senso spicca il nome di Brazao, giovane portiere portato in Italia con l’aiuto del Parma nella finestra di mercato invernale. Secondo le ultime indicazioni che ci arrivano dal portale FcInter News, infatti i nerazzurri vorrebbero trovare al proprio presto una sistemazione con la formula del prestito per il verde oro dopo i sei mesi di “apprendistato”. I ducali sarebbero interessanti a tenere ancora con sé il numero 1, ma pare che altri club della serie A come Sampdoria e Bologna siano davvero interessante allo stesso Brazao. Le trattative sono in corso ma di certo l’Inter non pare aver intenzione di cedere il cartellino a titolo definitivo, avendo investito sul giovane 6,60 milioni di euro.

