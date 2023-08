Calciomercato Inter News/ Wahi quasi impossibile! E se partisse Robin Gosens… (12 agosto 2023)

Calciomercato Inter, le ultime news: si spegne sul nascere la suggestiva ipotesi Wahi?

Tra le squadre accostate al promettente Wahi, attaccante di origini ivoriane del Montpellier, ci sarebbe anche l‘Inter. Difficile però che possano esserci delle novità in questa sessione estiva del calciomercato, come riferito da Crescenzo Cecere in una intervista rilasciata ai microfoni de L’Interista. “È un giocatore troppo importante per la sua squadra è molto complicato che l’Inter possa interessarsi a lui perché è difficile che il Montpellier possa lasciarlo partire per una cifra ragionevole. La corsa per lui è molto complicata…”, ha commentato l’operatore di mercato.

Più roseo lo scenario presentato dall’agente di Elye Wahi, intervenuto invece sulle frequenze di Radio Sportiva. “Wahi in Italia? E’ un grande giocatore e potrebbe arrivare in Italia, anche se è molto complicato perché c’è la concorrenza dei club inglesi e tedeschi. Dovremo essere bravi noi intermediari, ma anche le società a convincere i giocatori con i progetti perché si ha la tendenza a trascurare un po’ i giovani, che sono impauriti da questa cosa”, ha detto il manager del centravanti ivoriano.

Di sicuro l’attaccante resta una priorità per il calciomercato dell’Inter. E in questo senso torna di moda il nome di Aranutovic, un profilo che sembra dividere parecchio l’ambiente nerazzurro. Filippo Tramontano, ad esempio, nel suo editoriale per Linterista.it ha espresso diverse perplessità sul possibile arrivo del centravanti del Bologna. “La voce che riguarda l’austriaco mi pare proprio assurda“, ha tuonato Tramontano.

“Scusate ma in una situazione in cui non ci sono dane’ possibile che se ne spendano 7-8 per un attaccante, bravo senza dubbio, ma che ha 35 anni, non è minimamente rivendibile e che nell’ultima stagione ha lottato contro molti problemi fisici? Boh, le vie del mercato sono infinite e imprevedibili lo so ma questa proprio non la capirei”. Sempre sul fronte entrate, se dovesse concretizzarsi la cessione di Robin Gosens all’Union Berlino, il club nerazzurro potrebbe stringere per Carlos Augusto del Monza, elemento che piace tantissimo a mister Inzaghi.

