Calciomercato Inter news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Il sostituto di Calhanoglu 20 luglio 2025

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL DESTINO DELL’IRANIANO

Il calciomercato Inter è attivo su più fronti in questo periodo della finestra di trattative estiva. Nei pensieri della dirigenza c’è l’intenzione di migliorare l’organico della prima squadra in diversi reparti come sta accadendo anche per quello offensivo. Salutato Correa, che giocava già per il Botafogo al Mondiale per Club, ed Arnautovic, i nerazzurri si sono intanto già accaparrati Ange-Yoan Bonny dal Parma.

Il presidente Beppe Marotta ed il direttore sportivo Piero Ausilio stanno provando anche ad aggiudicarsi Ademola Lookman dall’Atalanta. Tuttavia la richiesta dei bergamaschi risulta al momento proibitiva per i milanesi che devono pure fare i conti con la concorrenza di altri grandi club del nostro campionato come il Napoli Campione d’Italia e la Roma, dove l’inglese ritroverebbe mister Gasperini.

C’è però un altro attaccante che potrebbe salutare il capoluogo lombardo dopo appena una stagione in cui non è riuscito ad esprimersi come avrebbe voluto e come ci si aspettava da lui, ovvero Mehdi Taremi. L’iraniano non ha nemmeno potuto disptare la competizione intercontinentale col resto dei suoi compagni poichè bloccato nel suo Paese dopo lo scoppio dei nuovi conflitti nel Medio Oriente che ha sancito la chiusura dello spazio aereo in quelle zone.

Per il trentatrenne nelle scorse ore si era ipotizzato un ritorno al Porto, società da cui era stato prelevato un anno fa, ma questa opzione è stata smetita più recentemente dalla stampa lusitana. Rimangono dunque in piedi le piste che potrebbero portare Taremi in Turchia, dove piace al Besiktas, oppure in Inghilterra, essendo seguito con un certo interesse sia dal Fulham che dal Nottingham Forest.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL SOSTITUTO DI CALHANOGLU

Il calciomercato Inter ha vissuto uno scossone se si pensa alla vicenda riguardante l’interesse manifestato dal Galatasaray nei confronti di Hakan Calhanoglu a metà dello scorso mese. Il centrocampista è poi rimasto a Milano visto che i giallorossi hanno preferito concentrarsi su altre operazioni ma sembra che la possibilità di andare a giocare in Patria per la prima volta vestendo la maglia di un club non sia ancora del tutto tramontata per l’ex milanista. Sulle sue tracce si segnala appunto la presenza del Fenerbahce guidato in panchina dall’allenatore del Triplete José Mourinho.

Al fine di tutelarsi in quella zona del campo, l’Inter avrebbe individuato in Granit Xhaka il sostituto ideale se dovesse partire il turco. Lo svizzero è però legato al Bayer Leverkusen fino al 2028 e bisognerà convincere le Aspirine a lasciarlo partire. Il nuovo allenatore dei rossoneri Ten Hag ha inoltre dichiarato in conferenza stampa di confidare nella permanenza del trentaduenne di Basilea, volendo infatti lavorare con lui nella sua nuova avventura in Germania.