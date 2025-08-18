Calciomercato Inter news: Zalewski all'Atalanta con un’ottima plusvalenza fa pensare al futuro di Lookman, come si intrecciano i due temi? (18 agosto 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: ZALEWSKI ALL’ATALANTA E LOOKMAN, INTRECCI NERAZZURRI

Una delle certezze dell’estate calcistica 2025 è che il calciomercato Inter ha avuto forti intrecci nerazzurri con i cugini bergamaschi dell’Atalanta, con colpi di scena ancora possibili da qui alla fine della sessione. Per il momento, la certezza è l’ottima plusvalenza fatta segnare con la cessione alla Dea del polacco di Tivoli, cioè Nicola Zalewski.

L’avventura all’Inter di Nicola Zalewski è durata quindi solamente mezza stagione, impreziosita dall’assist al debutto nel derby per il pareggio di Stefan De Vrij e dal bellissimo gol contro il Torino, che sembrava avere riaperto le speranze di scudetto per i nerazzurri milanesi, che in effetti in estate hanno esercitato l’opzione per acquistarlo definitivamente dalla Roma.

In realtà però Nicola Zalewski è diventato una plusvalenza sana per il calciomercato Inter, dal momento che la società milanese con la sua cessione all’Atalanta incasserà un profitto netto di 10,5 milioni di euro, davvero niente male per un’esperienza durata solamente mezza stagione.

Questo è evidentemente un segnale del fatto che il rapporto fra Inter e Atalanta continua ad essere buono anche nel bel mezzo del complicato “caso Lookman”. Il nuovo allenatore dei bergamaschi Ivan Juric ha identificato Nicola Zalewski come jolly ideale sulle fasce per la sua nuova Atalanta e l’accordo tra le due sponde nerazzurre del fiume Adda è arrivato in tempi rapidi.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: RESTANO BUONI I RAPPORTI FRA MAROTTA E PERCASSI

D’accordo, è facile quando tutti sono felici: l’Atalanta avrà il calciatore che il suo allenatore voleva, l’Inter incassa una ottima plusvalenza (6,5 milioni spesi e 17 incassati) e Nicola Zalewski si godrà un ruolo probabilmente da protagonista in una squadra che giocherà la Champions League.

Viene però spontaneo chiedersi se questo affare di calciomercato Inter potrà in qualche modo incidere sul futuro di Ademola Lookman. Qui si entra nel campo dei ragionamenti e delle ipotesi, quindi la vicenda si fa più complicata: per il momento non c’è una risposta, perché almeno ufficialmente i due affari sono completamente slegati fra loro.

Non si può quindi dire in alcun modo che il passaggio di Nicola Zalewski da Milano a Bergamo faciliterà il cammino inverso per Ademola Lookman, però è chiaro che potrebbe indirettamente aiutare.

Non capita spesso che due società coinvolte in un caso bollente come quello dell’attaccante nigeriane trovino un così totale accordo su un altro calciatore: questo evidentemente significa che i rapporti fra Beppe Marotta e la famiglia Percassi sono rimasti ottimi e ciò potrebbe facilitare un eventuale acquisto di Looman da parte dell’Inter.

Per il nigeriano potrebbe ancora succedere di tutto, ma già avere conservato buoni rapporti con la controparte non è affatto facile in situazioni del genere, invece Beppe Marotta è riuscito anche in questa impresa…