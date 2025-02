CALCIOMERCATO INTER NEWS, ZALEWSKI RIFIUTA DE ZERBI

Il calciomercato Inter è pronto ad accogliere Zalewski. L’esterno della Roma non vede l’ora di vestire nerazzurro, tanto da aver rifiutato il Marsiglia che aveva già trovato l’accordo con i giallorossi a 6 milioni di euro.

I meneghini invece lo acquisteranno dopo che il giocatore italo-polacco rinnoverà con la Roma. Una volta prolungato il contratto, Zalewski diventerà un nuovo giocatore dell’Inter fino al 30 giugno 2025 con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Inter news/ Zalewski rinnova per partire! Buchanan al Villarreal in prestito (1° febbraio 2025)

Per Inzaghi si tratta di un profilo ideale complice la grande duttilità di Zalewski che andrà a sostituire, o da partita in corso o quando ci sarà da fare turn over, uno dei due esterni poiché l’ormai ex Roma è capace di giocare da ambo le parti.

Frattesi invece alla fine della fiera resterà all’Inter. La trattativa con la Roma si è interrotta perché i giallorossi non potevano permettersi di spendere 30 milioni a gennaio mentre i 60/70 chiesti a Napoli e Juventus erano chiaramente fuori portata.

Calciomercato Inter News/ Arnautovic verso la Fiorentina, ottimismo per Zalewski (31 gennaio 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL PSG SCARICA DONNARUMMA

Il calciomercato Inter mette gli occhi su Donnarumma. L’estremo difensore del PSG non resterà più a Parigi e il suo ritorno in Italia è quasi certo. Escludendo un ritorno al Milan, ci sono sia Inter che Napoli interessati al portiere della Nazionale.

I parigini lo hanno scaricato e starebbero già cercando il sostituto, individuato in Lucas Chevalier del Lille che sembra piacere molto a Luis Enrique, a differenza di Donarumma che dunque è pronto ad un nuovo capitolo della sua carriera.

Intanto è diventato ufficiale il passaggio di Tajon Buchanan al Villarreal: prestito fino a giugno 2025 con diritto di riscatto a 14 milioni. Entrambe le squadre hanno reso noto il passaggio dell’esterno canadese alla squadra spagnola.

Calciomercato Inter News/ Frendrup avanza in mediana, idea Ndoye per le fasce (30 gennaio 2025)