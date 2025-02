CALCIOMERCATO INTER NEWS: ZALEWSKI, RINNOVO E POI PRESTITO AI NERAZZURRI

Il calciomercato Inter è sicuramente più tranquillo di altri in questo inverno, ma c’è comunque un nome caldo per i nerazzurri, cioè quello di Nicola Zalewski, l’italo-polacco classe 2002 che dovrebbe essere l’innesto sulle fasce per sostituire il canadese Tajon Buchanan, che è passato in prestito al Villarreal. L’affare Zalewski sembra essere in rampa di lancio, anche perché il giocatore vuole fortemente trasferirsi in nerazzurro, dove lotterebbe per scudetto e Champions League e troverebbe il compagno di nazionale Zielinski, per cui la Roma pare avere accantonato i piani di una cessione definitiva all’estero.

L’Inter infatti per Nicola Zalewski si muove sulla base di un prestito, che però come condizione necessaria ha prima il rinnovo di contratto con la Roma, dal momento che l’italo-polacco andrebbe in scadenza a giugno. La Roma evidentemente non accetterebbe un prestito che portasse poi il giocatore a scadenza, quindi serve il rinnovo per almeno un altro anno: fatto ciò, si potrà procedere al prestito fino a giugno, con diritto di riscatto in estate per una cifra attorno ai 6 o 7 milioni di euro. I contatti per Zalewski non porteranno però a una riapertura per Davide Frattesi, perché il centrocampista ex Sassuolo non lascerà Milano.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: BUCHANAN IN PRESTITO AL VILLARREAL

Abbiamo detto che Nicola Zalewski servirà per sostituire numericamente Tajon Buchanan fra gli esterni di Simone Inzaghi, perché il canadese è partito in direzione Spagna. Parliamo allora adesso dell’affare di calciomercato Inter già definito: Buchanan era arrivato all’Inter un anno fa proprio a gennaio, aveva vissuto i primi mesi in una sorta di apprendistato, dando comunque un piccolo contributo allo scudetto della seconda stella, poi un grave infortunio alla tibia rimediato in Coppa America con il Canada gli ha fatto perdere molti mesi, complicando inevitabilmente la situazione.

La conseguenza è che Tajon Buchanan in questa stagione ha trovato pochissimo spazio: sei presenze da subentrato in Serie A, zero in Champions, l’unica da titolare in Coppa Italia. Meglio allora cambiare aria per trovare più spazio e giocare con maggiore continuità: il canadese potrà farlo al Villarreal, che proprio stamattina ha annunciato ufficialmente l’arrivo dell’esterno in prestito oneroso da un milione di euro, con un diritto di riscatto che è già stato fissato a 13 milioni, per il quale se ne riparlerà in estate.