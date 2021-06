CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Zhang-Inzaghi, se parte Lautaro piace Raspadori

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL MENÙ DELLA CENA ZHANG-INZAGHI

L’Inter con lo Scudetto sul petto, la nuova Inter nasce a una cena con menù di calciomercato: dopo l’annuncio ufficiale dell’arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra, il nuovo tecnico ha cenato a Milano con il suo staff presso l’hotel Sheraton di Milano, nelle vicinanze dello stadio di San Siro: compagni al tavoli il presidente Steven Zhang e il resto della dirigenza nerazzurra: Marotta, Antonello, Ausilio e Baccin.

Una cena per dare ufficialmente il via al progetto di un Inter che resti vincente nonostante l’addio di Antonio Conte e la necessità di produrre un attivo sul calciomercato: una sorta di “inaugurazione” in cui comunque Inzaghi ha avuto modo di illustrare per la prima volta, in modo informale, davanti a tutto lo stato maggiore interista le sue idee sulla squadra che verrà.

Qualche suo ex pupillo laziale, da Stefan Radu a Manuel Lazzari, potrebbe essere corteggiato ma si tratterebbe di operazioni di secondo piano: i dubbi maggiori riguardano al momento la punta che dovrebbe affiancare Romelu Lukaku nel 3-5-2 inzaghiano.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: INZAGHI VUOLE IL SUPER-CONTROPIEDE

Eh sì perché il nuovo allenatore ha incassato nelle ultime ore la fiducia del colosso belga, con Lukaku che dal ritiro della Nazionale ha fatto sapere di aver parlato con Inzaghi e di essere più che mai convinto di continuare in nerazzurro, nonostante l’iniziale smarrimento per la partenza di Conte. Svaniscono dunque le possibilità di un’offerta di calciomercato monstre del Chelsea e il principale indiziato per lasciare la Pinetina sembra essere tornato Lautaro Martinez. L’argentino piace sul calciomercato e soprattutto Inzaghi avrebbe già fatto il nome per sostituirlo. Si tratta di Giacomo Raspadori, il gioiellino del Sassuolo che ha bruciato la concorrenza di elementi più esperti, prendendosi il posto in Nazionale per il primo europeo della sua carriera. Quella neroverde è una bottega molto chiara ma se per Lautaro l’Inter incasserà quanto spera allora una “strana coppia” tra il fortissimo veterano Lukaku e il giovane Raspadori potrebbe rendere quella nerazzurra la squadra dal contropiede più micidiale del mondo.

