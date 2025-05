CALCIOMERCATO INTER NEWS, HOJLUND E ZIRKZEE LASCIANO LO UNITED?

Il calciomercato Inter non si ferma anche in vista dell’imminente Mondiale per Club 2025. I nerazzurri affronteranno le migliori squadre del globo terrestre fra qualche giorno e nella seconda parte della competizione, se dovessero raggiungerla ovviamente, potranno anche eventualmente schierare uno o due acquisti tramite la finestra speciale che verrà aperta ad inizio giugno. Uno dei reparti più chiacchierati per i lombardi rimane l’attacco, dove Correa, Arnautovic e forse pure Taremi potrebbero non essere riconfermati anche nel prossimo futuro ed i nomi per rimpiazzarli non mancano.

Calciomercato Inter News/ Un attaccante fisico e rapido in arrivo: affare da 20 milioni!

Nello specifico, l’Inter starebbe monitorando con grande attenzione il reparto avanzato del Manchester United dove Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee non sembrano aver convinto gli addetti ai lavori. L’ex atalantino ha segnato sei reti in Europa contribuendo al raggiungimento della finale, poi persa contro i connazionali del Tottenham, di Europa League ma sono stati solo quattro i gol realizzati in Premier League. L’ex bolognese invece ha è andato a segno in sette occasioni, appena tre in campionato, e nessuno dei due ha dunque saputo risollevare la stagione del club che, avendo terminato al quindicesimo posto della graduatoria, non parteciperà alle competizioni europee nella prossima annata calcistica.

Fabregas nuovo allenatore Inter?/ Spagnolo in pole se parte Inzaghi, ma i Friedkin...

L’interesse dei Red Devils espresso nei confronti di Matheus Cunha del Wolverhampton e di Liam Delap dell’Ipswich Town lasciano in ogni caso pensare ad una rivoluzione offensiva per gli inglesi che saranno così disposti ad accettare eventuali proposte per i suoi due attaccanti già presenti in rosa. Il costo dei cartellini è però tutt’altro che economico visto che il danese, seguito pure dal Napoli, ha una valutazione che si aggira intorno ai 60 milioni di euro mentre per l’olandese, percependo anche cinque milioni di euro a stagione, lo United non vorrà perderci troppo rispetto ai 40 milioni sborsati ai Felsinei per aggiudicarselo.

Simone Inzaghi lascia l'Inter/ Accordo con l'Al Hilal, sarà già al Mondiale per Club? (oggi 25 maggio 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ASLLANI PER ARRIVARE A ROVELLA

Passando invece al centrocampo, c’è una suggestione per il calciomercato Inter che starebbe prendendo quota da alcune ore. Stiamo parlando dell’arrivo a Milano di Nicolò Rovella in concomitanza con il trasferimento nella Capitale di Kristjan Asllani per una modifica interessante alla mediana interista. L’indiscrezione emerge a causa della mancata qualificazione alle coppe europee da parte della Lazio, proprietaria del cartellino dell’azzurro, e di conseguenza non si può certo escludere che il centrocampista stesso chieda di essere trasferito per giocare le competizioni internazionali con un’altra società.

Il ventitreenne albanese con cittadinanza italiana è cresciuto molto sotto la guida di mister Simone Inzaghi e l’addio del tecnico, cercato dagli arabi dell’Al-Hilal, potrebbe facilitare anche la partenza del centrocampista. In ogni caso lo scambio tra i biancocelesti ed i milanesi dovrebbe portare nelle casse del club di Lotito anche qualche milione di indennizzo ma la trattativa deve ancora prendere forma nei prossimi giorni o in quelli successivi al Mondiale per Club.