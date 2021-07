CALCIOMERCATO INTER/ Niente Chelsea per Lukaku, nuove conferme per Nandez

CALCIOMERCATO INTER, NIENTE CHELSEA PER LUKAKU

Il calciomercato può regalare sempre qualche sorpresa ed anche in questa sessione persino l’Inter pare essere costretta a guardarsi le spalle dagli assalti delle altre big d’Europa nei confronti dei suoi campioni. Sacrificato Hakimi al PSG e con diversi rumors riguardanti il possibile addio di Lautaro Martinez, nelle ultime ore è emersa l’indiscrezioni riguardante un’offerta del Chelsea per Romelu Lukaku. I Blues, che lo avevano ceduto all’Everton nel 2014, si sarebbero fatti avanti con il belga presentandogli una proposta da 15 milioni di euro all’anno di stipendio ma stando a quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, il calciatore non avrebbe intenzione di prenderla in considerazione. Al momento legato ai nerazzurri fino al giugno del 2024, Lukaku è stato il miglior calciatore della Serie A nella passata stagione contribuendo in maniera fondamentale alla conquista dello Scudetto numero 19. A meno che non sia la stessa Inter a voler cedere Lukaku, il centravanti è felice di proseguire la sua avventura a Milano cercando di ottenere nuovi successi con questa maglia.

CALCIOMERCATO INTER, CAPOZUCCA CONFERMA PER NANDEZ

L’Inter punta a migliorare il proprio organico tramite il calciomercato estivo e per raggiungere questo obiettivo i nerazzurri hanno messo nel mirino da alcune settimane il nome di Nahitan Nandez, di proprietà del Cagliari. Interpellato in esclusiva da Radio SkyLab, il direttore sportivo dei sardi, il dirigente Stefano Capozucca, ha confermato questa trattativa dichiarando: “Ci sono delle discussioni in corso con il sodalizio nerazzurro. Se l’offerta sarà congrua, Nandez andrà via.” Nei prossimi giorni dovrebbero dunque esserci dei nuovi contatti e magari anche degli incontri tra le parti per cercare di trovare l’intesa migliore per completare questa operazione mentre l’Inter prosegue la preparazione in vista degli impegni ufficiali. Secondo quanto riportato dalla redazione di FcInterNews.it, il procuratore Pablo Bentancur sarebbe stato avvistato a Milano e potrebbe appunto chiudere il trasferimento nelle prossime ore oltre a discutere di altri giocatori con i vertici nerazzurri.

