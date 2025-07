Calciomercato Inter News: in caso di partenza di Yann Sommer i nerazzurri hanno almeno tre nomi sul piatto per il ruolo di portiere titolare.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: IL NODO DEL PORTIERE

Forse il nodo portiere per il calciomercato Inter è un argomento più delicato e attuale di quanto si pensi. Del resto ne avevamo già parlato: al netto dell’età avanzata, Yann Sommer potrebbe anche lasciare la squadra nerazzurra visto che sul piatto ci sarebbe un’offerta del Galatasaray, club sempre più ambizioso.

In attesa di capire se il portiere rossocrociato scelga di rimanere o meno, è chiaro che l’Inter deve guardarsi intorno e fare le sue valutazioni: quello che ci sentiamo di dire è che Cristian Chivu consideri Josep Martinez un portiere di riserva, e dunque vada alla ricerca, eventualmente, di un altro titolare. Chi potrebbe essere?

I nomi sul piatto sarebbero almeno due, e li abbiamo citati: Marc-André ter Stegen, relegato a terzo portiere dal Barcellona e dunque per nulla certo di restare, il tedesco potrebbe arrivare a parametro zero portando in dote uno straordinario bagaglio di esperienza, almeno dieci stagioni da assoluto protagonista in blaugrana vincendo tutto e con allenatori diversi.

Forse non è mai stato davvero considerato uno dei più forti al mondo nel suo ruolo ma certamente affidabile e autore anche di parate spettacolari, potrebbe realmente rappresentare il futuro dell’Inter nel ruolo.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL SOGNO E L’OCCASIONE

In realtà per il calciomercato Inter ci sarebbero altri due candidati per la porta. Uno è sicuramente Gianluigi Donnarumma: trattativa difficilissima, che si potrebbe sbloccare solo se Gigio dovesse decidere, comunicandolo già oggi, di non rinnovare il contratto con il Psg lasciando dunque i campioni d’Europa con l’enorme rischio di perderlo a parametro zero, visto che il contratto scade nel 2026, con la necessità di venderlo nel corso di questa sessione di calciomercato ma, soprattutto adesso, ad un costo comunque molto alto e forse inaccessibile al calciomercato Inter.

Ecco perché i nerazzurri starebbero pensando anche a Mattia Perin: cinque anni e mezzo alla Juventus, le partite giocate per un portiere di riserva non sono state poche (56) ma il pontino non è mai stato realmente considerato in competizione per il ruolo da titolare, si rincorrono le voci di un possibile addio mischiate a chi pensa che invece stia per rinnovare, cosa che comunque potrebbe essere propedeutica a una cessione.

Ha ancora 32 anni, oltre 200 presenze in Serie A e le sue qualità non le ha mai discusse nessuno, tanto che quando la Juventus ha acquistato Michele Di Gregorio in molti hanno storto il naso: e se fosse lui il futuro dell’Inter tra i pali? Ipotesi che certamente rappresenta una bella suggestione anche per la rivalità tra i due club…