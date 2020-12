Calciomercato Inter/ Paredes per Eriksen? Si lavora allo scambio con il Psg

Sappiamo che Christian Eriksen è ormai in uscita, dunque il calciomercato Inter ruota attorno al futuro del danese, che dovrà portare o un buon gruzzolo di euro oppure un giocatore più funzionale al progetto di Antonio Conte: l’ipotesi dello scambio tra Paredes ed Eriksen con il Psg prende dunque sempre più quota, perché Leandro Paredes è da tempo nel mirino dell’Inter. In tempi di Coronavirus i soldi scarseggiano per chiunque, dunque scambi tra giocatori che possano dare qualcosa in più alle società di destinazione sono l’idea che potrebbe essere vincente: in questo caso, Eriksen al Psg con Mauricio Pochettino, allenatore che il danese conosce alla perfezione, con il passaggio invece di Paredes all’Inter per rafforzare il centrocampo nerazzurro, dove spesso negli ultimi mesi la coperta è stata corta. Beppe Marotta ha ammesso pubblicamente che Eriksen andrà altrove, dunque Parigi è la destinazione più probabile, sia perché vi troverebbe Pochettino sia perché ci sarebbe uno scambio già “pronto” fra Inter e Psg.

CALCIOMERCATO INTER: LO SCAMBIO PAREDES ERIKSEN

L’addio di Eriksen dunque potrebbe portare anche un prezioso innesto ed è di conseguenza la trattativa più calda del calciomercato Inter. Paredes è “nato” trequartista, ma oggi – come ha spiegato anche La Gazzetta dello Sport – il suo ruolo è cambiato ed è più adatto a quello che vuole Conte. L’argentino infatti è diventato un centrocampista centrale, capace di fare un lavoro oscuro e di sostanza: recupero palla e verticalizzazioni immediate verso gli attaccanti, ma comunque con la qualità di chi in passato era appunto un trequartista. Paredes non è riuscito a trovare tanto spazio con Thomas Tuchel, ormai ex allenatore del PSG, quindi l’arrivo di Pochettino potrebbe anche rilanciarlo. Tuttavia l’arrivo a Parigi del tecnico argentino significa anche che per il Psg l’ipotesi Eriksen diventa sempre più concreta e Paredes potrebbe rientrare nella trattativa. L’Inter aveva già trattato l’argentino in cambio di Marcelo Brozovic, poi saltò l’affare. Conte lo utilizzerebbe Conte nel cuore del suo amatissimo 3-5-2, con le sue verticalizzazioni che potrebbero essere un toccasana per la Lu-La.



© RIPRODUZIONE RISERVATA