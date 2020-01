Calciomercato Inter/ Pellegrini: “Bale? La rosa è competitiva e…” (esclusiva)

Il calciomercato Inter sogna in grande: Suning potrebbe regalare qualche grande colpo alla squadra nerazzurra nella finestra invernale? Solitamente il calciomercato di questo mese non è troppo ricco di affari in grado di spostare gli equilibri, ma l’Inter ha terminato la prima parte di campionato con il primo posto (condiviso con la Juventus) e Antonio Conte sta facendo davvero un grande lavoro, portando la lotta per lo scudetto ad una dimensione reale e concreta. Dunque la proprietà può pensare che sia arrivato il momento di rimettere mano al portafogli, e regalare al tecnico salentino un altro giocatore titolare: vedremo se sarà così, intanto IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva l’operatore di calciomercato Sante Pellegrini che ha fatto il punto della situazione e ci ha detto quello che l’Inter potrebbe realmente fare.

Pensa che l’Inter possa comprare un campione per puntare veramente allo scudetto? Devo dire che se l’Inter non avesse avuto tanti – Sensi, Barella e Alexis Sanchez – potrebbe avere anche dei punti in più in classifica. Penso quindi che l’Inter possa continuare così, senza operare sul calciomercato, e avere questo rendimento.

Non pensa però che possa servire un attaccante di valore da affiancare a Lautaro Martinez e Lukaku? No: spendere tanto per farlo è inutile, la mia opinione è che il reparto dell’Inter vada bene così com’è e che Conte aspetti il ritorno di Sanchez.

E se ad arrivare potesse essere Ibrahimovic? E‘ stato uno dei più grandi attaccanti di sempre, ha un’enorme personalità ma arriva da un infortunio e ha 38 anni: non penso che Ibrahimovic possa far fare il salto di qualità a questa Inter.

C’è un reparto che in particolar modo ha bisogno di essere perfezionato? Complessivamente la rosa dell’Inter è completa in ogni reparto; ecco, magari si penserà ad acquistare un difensore centrale ma solo se Godin dovesse partire a gennaio…

I tifosi però sognano nomi come Messi e Neymar: pensa che l’Inter sia in grado di prendere un profilo del genere? In Italia soltanto la Juventus ha fatto un’operazione di calciomercato simile con Cristiano Ronaldo, e per di più l’investimento sarebbe valso il gioco solo se i bianconeri vincessero la Champions League. Credo che l’Inter non possa ancora permettersi un colpo del genere.

Nemmeno l’operazione Bale è possibile? No, per una questione economica: l’ingaggio è alto, il Real Madrid lo ha pagato 100 milioni di euro, il gallese è sulla soglia dei 30 anni e nelle ultime stagioni è stato soggetto a parecchi infortuni: all’Inter non converrebbe prenderlo, nemmeno se dovesse eventualmente far quadrare i conti.

