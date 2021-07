CALCIOMERCATO INTER/ Pressing su Dzeko! Insidia Liverpool su Barella, Klopp ci pensa

CALCIOMERCATO INTER, INZAGHI VUOLE IL ROMANISTA DZEKO!

A ognuno il suo cantautore: l’Inter potrebbe pensare ad Antonello Venditti e al suo utilizzatissimo “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi eccetera eccetera…” Ma Simone Inzaghi potrebbe scomodare Amedeo Minghi e il suo “Mio nemico amatissimo”. Musica d’autore per una grande operazione di calciomercato, un ritorno di fiamma che affonda le sue radici nella scorsa estate: Edin Dzeko potrebbe tornare nei radar del club nerazzurro, stavolta con grande convinzione.

Questo perché la Roma, in piena crisi strutturale con un debito che nell’ultima semestrale ha superato i 300 milioni di euro, vorrebbe alleggerirsi del lauto stipendio del bosniaco, che al lordo arriva a sfiorare i 9 milioni di euro l’anno, 8,8 per la precisione. La spending review giallorossa passerebbe però attraverso la rinuncia ad un conguaglio per il cartellino: in tal caso, Inzaghi vedrebbe passare Dzeko da nemico a solo… amatissimo, centravanti di livello internazionale da alternare o affiancare a Lukaku.

CALCIOMERCATO INTER, SIRENE REDS PER BARELLA

Sarebbe un colpo da Champions in piena regola, anche se le casse dell’Inter dovrebbero sobbarcarsi un altro ingaggio importante, con Dzeko che difficilmente scenderebbe dai livelli di stipendio attualmente toccati con la Roma. Beppe Marotta ha parlato in questa settimana di una volontà, dopo il sacrificio Hakimi, di tenere tutti i big della squadra campione d’Italia, compreso Lautaro Martinez che inizialmente sembrava entrato per direttissima nella lista dei sacrificabili. Ma bisognerà fare attenzione alle sirene che suoneranno soprattutto dall’estero.

Nelle ultime ore il Liverpool, ad esempio, avrebbe bussato alla porta di Nicolò Barella, con Jurgen Klopp letteralmente innamorato del centrocampista sardo. Sarebbe un’operazione di calciomercato quasi sanguinosa per le casse dei Reds, basti pensare ai 50 milioni già investiti dall’Inter per portare via Barella da Cagliari nel 2019. Ma se i Reds partissero da una base d’asta di 80 milioni, allora l’incedibilità di Barella non sarebbe più così blindata. Attenzione dovuta e occhi aperti sul possibile affare.



