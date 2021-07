CALCIOMERCATO INTER/ Raspadori nel mirino, ecco la strategia per aggiudicarselo

CALCIOMERCATO INTER, RASPADORI PER IL FUTURO

In casa Inter la dirigenza sta lavorando per migliorare la squadra attraverso il calciomercato non solo nell’immediato ma anche per il futuro. In questo senso si colloca l’interesse nerazzurro nei confronti di Giacomo Raspadori, giovane attaccante di proprietà del Sassuolo con cui il contratto scadrà soltanto nel giugno del 2024. Nella scorsa annata calcistica il ventunenne originario di Bentivoglio ha collezionato ben 28 presenze tra campionato e Coppa Italia arricchite pure da 6 reti e tre assist vincenti per i compagni. L’intenzione dell’Inter sarebbe quella di strappare un accordo con il Sassuolo per portarlo a Milano nel 2022 lasicandolo libero di maturare in Emilia-Romagna ma evitando un’eventuale asta con altre società interessate per le sue future prestazioni.

CALCIOMERCATO INTER/ Se Insigne non rinnova possibile scambio col Napoli

CALCIOMERCATO INTER, VIA SOLO HAKIMI

L’Inter per sistemare il bilancio ha bisogno di operare anche qualche movimento in uscita durante questa finestra di calciomercato. Per questo motivo i nerazzurri hanno deciso di sacrificare Hakimi nonostante l’apporto fondamentale fornito alla squadra nella conquista del campionato lo scorso anno ed ora Ausilio e Marotta puntano a trattenere gli altri campioni presenti in organico. Le indiscrezioni più recenti rivelano però che il secondo indiziato a lasciare il capoluogo lombardo sarebbe l’argentino Lautaro Martinez, come ha fatto sapere pure il suo procuratore. Il contratto dell’attaccante scadrà nel giugno del 2023 e l’Inter vuole blindarlo per il futuro. In ogni caso la dirigenza ha pronto il piano di riserva avendo individuato in Raspadori del Sassuolo il sostituto ideal per rimpiazzare Martinez.

LEGGI ANCHE:

Dumfries all'Inter?/ Calciomercato news, in Olanda danno per certo il trasferimento!Calciomercato Inter/ Bellerin per sostituire Hakimi ma c'è pure Alonso!

© RIPRODUZIONE RISERVATA