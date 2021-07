CALCIOMERCATO INTER/ Real Madrid e Liverpool preparano l’offerta per Barella

CALCIOMERCATO INTER, BARELLA NEL MIRINO

La sessione di calciomercato estivo è appena iniziata e l’Inter punta a rinforzare il proprio organico acquistando nuovi calciatori oltre che a trattenere i propri campioni come ad esempio Nicolò Barella. Il giovane centrocampista è attualmente impegnato con la Nazionale Italiana guidata dal commissario tecnico Roberto Mancini e sta disputando un ottimo campionato europeo avendo segnato anche ieri sera nella sfida contro il Belgio, quando ha sbloccato il punteggio prima del raddoppio decisivo di Lorenzo Insigne. Nella passata stagione Barella è stato senza dubbio decisivo per l’Inter nella conquista dello Scudetto ed i dirigenti nerazzurri vogliono continuare a puntare su di lui per l’immediato futuro. Tuttavia il suo rendimento ha attirato l’attenzione di diversi club europei di grande importanza, sia in Spagna che in Inghilterra.

Calciomercato Inter/ Bellerin per sostituire Hakimi ma c'è pure Alonso!

CALCIOMERCATO INTER, IL SUO CARTELLINO

Il calciomercato estivo si protrarrà fino alla fine di agosto ed in questo lasso di tempo l’Inter vuole assolutamente blindare Nicolò Barella, finito nel mirino di Real Madrid e di Liverpool per le ottime prestazioni offerte in campo nell’ultimo anno secondo quanto emerso dalle indiscrezioni più recenti. Acquistato dal Cagliari per 40 milioni di euro, Barella all’Inter ha dimostrato subito di avere grande qualità ed il prezzo del suo cartellino sarebbe addirittura raddoppiato raggiungendo appunto gli 80 milioni di euro. Pur essendo un mercato al risparmio post-pandemia e con il dirigente Ausilio che ha già affermato di volersi privare solo di Hakimi tra i grandi campioni presenti in rosa, l’Inter dovrà guardarsi bene dall’assalto dei blancos e dei Reds nei confronti del suo calciatore specialmente quando l’avventura europea con l’Italia giungerà al termine.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Inter/ Ashley Young torna all'Aston Villa: Cordaz il primo colpoCALCIOMERCATO INTER/ Insigne colpo a zero? Rinnovo col Napoli bloccato...

© RIPRODUZIONE RISERVATA