Calciomercato Inter retroscena: il mancato addio di Joaquin Correa blocca l’arrivo di un attaccante

Il calciomercato Inter è stato abbastanza bloccato in questa sessione invernale, ha lavorato principalmente in uscita con i prestiti di Buchanan al Villarreal e di Palacios al Monza ma anche in entrata con l’arrivo di Zalewski che è stato già protagonista con l’assist per De Vrij per recuperare il derby al 93 esimo, sono però in queste ultime ore usciti alcuni retroscena su trattative che la dirigenza nerazzurra avrebbe portato avanti nelle scorse settimane senza però riuscire a portarle a termine per complicazioni di diverso tipo. La prima trattativa è quella che avrebbe portato Joaquin Correa lontano da Milano, Piero Ausilio e Beppe Marotta infatti hanno cercato per lungo tempo di trovare una sistemazione per l’argentino ormai fuori dal progetto Inter e dalle rotazioni di Inzaghi offrendolo a Monza, Fiorentina e Torino che però non sono state convinte dalla condizione fisica del calciatore e suo lungo periodo senza giocare.

Pagella calciomercato Napoli/ Voto 5: Okafor per Kvara non basta, centrale cercasi (4 febbraio 2025)

La dirigenza dell’Inter poi era intenzionata a portare un nuovo attaccante alla corte di Simone Inzaghi per dargli una valida alternativa a Marcus Thuram e Lautaro Martinez, visto che Marko Arnautovic e Mehdi Taremi non hanno mai dato troppa sicurezza durante la prima parte di stagione. Il nome che Ausilio e Marotta avrebbero identificato senza però riuscire a portarlo in nerazzurro era Marco Asensio, lo spagnolo di proprietà del Paris Saint Germain alla fine è andato all’Aston Villa fino a fine stagione perché i due club non hanno trovato un accordo per l’ingaggio che l’Inter chiedeva venisse pagato in gran parte dai francesi, la mancata cessione di Correa poi non ha aiutato la trattativa.

Calciomercato Milan 2025, acquisti e cessioni: la pagella/Voto 8: Gimenez-Joao Felix-Walker colpi top e Bondo

Calciomercato Inter retroscena: tutti i passaggi della trattativa Petar Sucic

Il calciomercato Inter è ricco di retroscena e un altro arriva direttamente dalla presidenza del club milanese che approva l’acquisto di Petar Sucic e lo conferma ma racconta anche la trattativa con la Dinamo Zagabria iniziata già in passato, infatti Sucic era già stato un obiettivo dell’Inter ma la trattativa non si era portata a compimento. In questo caso però l’Inter aveva trattato per arrivare a Luka Sucic, cugino del nuovo acquisto Petar, e che poi è passato al Red Bull Salisburgo per poi lo scorso anno venire ceduto alla Real Sociedad, l’Inter offrì pochi milioni alla Dinamo Zagabria che rifiutò e chiuse la trattativa con i nerazzurri che allora andarono alla caccia di altri profili.

Calciomercato Juventus 2025, acquisti e cessioni: la pagella/ Voto 6,5: Kolo Muani top, ok Veiga

L’altra notizia data dalla dirigenza nerazzurra riguardo l’acquisto di Sucic riguarda la concorrenza di altre squadre di Serie A, infatti sul centrocampista croato si erano mosse anche Juventus che però aveva prima bisogno della cessione di Douglas Luiz, e il Como che ha poi scelto Caqueret, acquisto fatto senza disturbi da parte di nessuna altra società con sole pochi milioni in più rispetto alla cifra messa dall’Inter per Sucic.