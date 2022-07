CALCIOMERCATO INTER/ Ritorno di fiamma per Kostic, Lazaro va al Torino

Calciomercato Inter news, sorpresa Kostic?

Il calciomercato dell’Inter potrebbe vivere un ritorno di fiamma attorno al nome di Filip Kostic. Il serbo, non è un mistero, piace molto a Simone Inzaghi ma il club nerazzurro non è riuscito momentaneamente ad accontentare le richieste dell’Eintracht Francoforte, che non lascia partire il calciatore per meno di 15 milioni di euro. Una cifra che invece sembra pronto a garantire il West Ham.

Sanchez al Napoli?/ Calciomercato news, sondaggio per il cileno in uscita dall'Inter

Negli ultimi giorni il passaggio di Kostic agli Hammers sembrava ormai cosa fatta ma l’Inter può cercare un ultimo assalto: decisivi potrebbero essere i rapporti, ottimi per l’Inter, con il suo agente Alessandro Lucci (intermediario di importanti giocatori nerazzurri come Dzeko e Correa). Se il West Ham dovesse accelerare a livello economico per l’Inter sarebbe difficile pareggiare l’offerta dei londinesi, ma in caso di esitazioni allora Kostic potrebbe essere il colpo di calciomercato a sorpresa da parte dell’Inter.

Dumfries al Chelsea?/ Calciomercato, ecco quanto serve per avere l'esterno dall'Inter

Calciomercato Inter news, Lazaro verso il Torino

Calciomercato Inter, anche le partenze sono al centro dell’interesse della formazione nerazzurra. L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha annunciato come chiusa la trattativa che porterà un esubero nerazzurro, Valentino Lazaro, dall’Inter al Torino. “Valentino Lazaro è pronto a tornare a giocare in Serie A. L’esterno dell’Inter arriverà in prestito con diritto di riscatto. L’austriaco terrà le visite mediche nella giornata di dopodomani.”

Una scelta che può sembrare anche un modo per riallacciare i rapporti tra l’Inter e la società granata dopo il caso Bremer, che sembrava promesso alla squadra di Simone Inzaghi ma alla fine è andato alla Juventus per un’offerta più alta che l’Inter non avrebbe potuto formulare subito, visto che la cessione di Milan Skriniar al Paris Saint Germain non si è potuta ancora concretizzare e dunque l’Inter non ha potuto fare cassa. In un momento in cui le casse nerazzurre non sono particolarmente floride, soprattutto dopo lo sforzo per il ritorno di Romelu Lukaku a Milano.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Salernitana su Pinamonti, ufficiale: Vanheusden va all'AZ

© RIPRODUZIONE RISERVATA